В России

38 минут назад

Темпы роста личных банкротств в России замедлились

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Количество судебных банкротств россиян за прошлый год увеличилось на 62%, достигнув почти 193 тыс., следует из данных проекта «Федресурс», с которыми ознакомились «Известия». При этом темпы роста несостоятельности в 2021 году замедлились по сравнению с предыдущим годом. В 2020 году к 2019 году показатель равнялся 72,6%.

В абсолютном выражении по числу граждан-банкротов по-прежнему лидируют Москва и Московская область — 10,2 тыс. и 10 тыс. соответственно. Пятерку замыкают Краснодарский край (9,8 тыс.), Санкт-Петербург (8,2 тыс.) и Самарская область (7,9 тыс.). Подавляющую часть процедур о несостоятельности (95%), как и до этого, инициировали сами должники, следует из материалов.
В то же время, внесудебная практика, напротив, стала набирать обороты. С сентября 2020 года эта процедура одобрена почти 6,5 тыс. гражданам, сообщается в данных «Федресурса», который публикует сведения МФЦ. Сумма долга граждан за весь период составила 2,26 млрд рублей в начатых процедурах внесудебного списания долгов, из них 1,35 млрд — в завершенных, следует из материалов. 9 тыс. желающих воспользоваться новым механизмом было отказано.

В 2021 году ускорения роста числа потребительских банкротств, вопреки ожиданиям, не произошло, отметил руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин. Он считает: реструктуризация банковских кредитов позволила многим преодолеть кризисную ситуацию.

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