Со Старой в Новую Квартиру!

Сегодня в Липецке, как и по всей стране, сложилась ситуация, когда спрос на новое жильё сильно вырос. Цены на недвижимость за 2021 год взлетели минимум на 30%, и это ещё не предел, заявляют эксперты.

Правительство поручило реализовать программу по сдерживанию роста цен.

Конечно же, рост цен не взялся «из неоткуда» - последствие пандемии, невероятный рост цен на строительные материалы, вызванный дефицитом на мировом рынке, увеличение стоимости проектного финансирования (напомним, средства на строительство жилья застройщик, согласно 214 ФЗ вынужден брать в банке под проценты).

Как же быть людям, которые задумались об улучшении своих жилищных условиях или решили вложить свои накопленные деньги в стабильную, по нынешнем меркам, валюту - квадратные метры жилья...

Учитывая всё вышеперечисленное, решено было запустить специальную программу.

Если подробнее, то липчане, которые хотят продать свою старую квартиру, сталкиваются со сложностями. Рынок наполнен объявлениями о продаже вторичного жилья, зачастую такие объявления являются «фэйковыми» с заниженной ценой. Из-за этого продажа своей квартиры становится всё более сложной, долгой и, как правило, не выгодной.

Многим приходится обращаться в агентства недвижимости, чтобы риелторы занимались продажей, а это как известно ведёт к дополнительным расходам (в среднем цена такой услуги в Липецке составляет 70 000 рублей), есть варианты с выкупом квартир, но они, к сожалению, предлагают совсем низкую цену. Соответственно полученной суммы недостаточно для улучшения своих жилищных условий.

Давайте разберём программу TRADE-IN (программа замены старого жилья на новое) которая разработана для жилой недвижимости:

1. У Вас есть потребность в улучшении жилищных условий.

2. У Вас есть жильё, которое Вы хотите продать для того, чтобы оплатить новое/собрать первоначальный взнос на ипотеку.

3. Вы хотите продать недвижимость, доставшуюся Вам по наследству и вложить эти деньги в более перспективную новую недвижимость.

4. Вы оставляете заявку по телефону 50-10-10 либо по ССЫЛКЕ

5. Специалист по TRADE-IN строительной компании АО СЗ «Ремстройсервис» совместно С ВАМИ оценивает Вашу недвижимость.

6. Специалист по первичной недвижимости строительной компании АО СЗ «Ремстройсервис» подбирает для Вас жилье в удобном районе, подходящую именно Вам планировку и фиксирует обговорённую цену. Бронируете (возможны варианты акций и скидок).

7. После чего заключается специальный договор на реализацию Вашей квартиры силами профессионалов рынка недвижимости.

8. Далее, в среднем, в течение месяца, реализуется Ваша квартира. После чего Вы со специалистом, который сопровождает Вас в течение всего времени, выходите на сделку по покупке нового жилья.

В действительности, здесь всё достаточно просто для Вас, так как этим будут заниматься профессионалы рынка недвижимости, Вам остаётся только ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРОСМОТР либо позвонить по телефону 50-10-10. Проверьте сами.

Вы можете задать вопрос, почему именно строительная компания Ремстройсервис? Ответ достаточно прост. Ремстройсервис единственный застройщик в Липецке, надёжность которого отмечена Всероссийской премией «Надёжный застройщик России» пять лет подряд с 2017, которая присваивается только при условии своевременной сдачи объектов, отсутствии исковых заявлений от дольщиков, что говорит о надлежащем качестве жилья. Также АО СЗ Ремстройсервис предлагает весь выбор жилья от комфорт класса до премиума.

Посмотреть все объекты можно на сайте: www.rss48.ru

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Программу Trade-in предоставляет ООО "Технология Роста"

Застройщик АО СЗ «Ремстройсервис»

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