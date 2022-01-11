Два человека погибли в пожарах за сутки

Вечером 9 января в жилом деревянном доме на двух хозяев в селе Хворостянка Добринского района из-за пожара погиб 66-летний мужчина.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, огонь уничтожил внутреннюю отделку дома и чердак.



С пламенем боролись четыре пожарных отделения и два добровольца. В качестве причины возгорания рассматриваются неосторожное обращение с огнем, - уточнили в ведомстве.



Еще один пожар, унесший человеческую жизнь, произошел утром 10 января в кирпичном доме в селе Доброе. Причиной пожара рассматривает неисправность электрооборудования.

