Происшествия

37 минут назад

Два человека погибли в пожарах за сутки

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#МЧС #пожар
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Два человека погибли в пожарах за сутки
Вечером 9 января в жилом деревянном доме на двух хозяев в селе Хворостянка Добринского района из-за пожара погиб 66-летний мужчина.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, огонь уничтожил внутреннюю отделку дома и чердак.

С пламенем боролись четыре пожарных отделения и два добровольца. В качестве причины возгорания рассматриваются неосторожное обращение с огнем, - уточнили в ведомстве.

Еще один пожар, унесший человеческую жизнь, произошел утром 10 января в кирпичном доме в селе Доброе. Причиной пожара рассматривает неисправность электрооборудования.
419
#МЧС #пожар
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