В доме № 105 по улице Московской начали делать козырёк

Завтра, 31 декабря должны завершить.

Напомним, в доме № 105 по улице Московской над одним из подъездов несколько месяцев назад обвалился козырек, и его долгое время не могли восстановить.Козырёк обвалился ещё летом, было проведено обследование специализированной организацией и принято решение, что управляющая компания должна ликвидировать обвалившийся козырёк и на его месте установить временный из профлиста до момента установления капитальной конструкции во время проведения капитального ремонта здания. Госжилинспекция выписала предписание управляющей компании «Наш дом — Липецк», которая обслуживает это здание. Работы должны были быть завершены в октябре 2021 года. Но и в декабре козырька не было.По факту неисполнения предписания было составлено 6 протоколов по части 24 статьи 19.5 КоАП РФ «Невыполнение или ненадлежащее выполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего региональный государственный жилищный надзор, в том числе лицензионный контроль в сфере осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, об устранении нарушений лицензионных требований». Три протокола Госжилинспекция уже выписала на юридическое лицо и ещё три — на должностное лицо управляющей компании «Наш дом — Липецк».Под Новый год козырёк наконец-то начали делать. Завтра работы должны быть завершены.