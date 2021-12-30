Общество

сегодня, 16:14

В доме № 105 по улице Московской начали делать козырёк

8 416
#ЖКХ
2
В доме № 105 по улице Московской начали делать козырёк

Завтра, 31 декабря должны завершить.

Напомним, в доме № 105 по улице Московской над одним из подъездов несколько месяцев назад обвалился козырек, и его долгое время не могли восстановить.

Козырёк обвалился ещё летом, было проведено обследование специализированной организацией и принято решение, что управляющая компания должна ликвидировать обвалившийся козырёк и на его месте установить временный из профлиста до момента установления капитальной конструкции во время проведения капитального ремонта здания. Госжилинспекция выписала предписание управляющей компании «Наш дом — Липецк», которая обслуживает это здание. Работы должны были быть завершены в октябре 2021 года. Но и в декабре козырька не было.

По факту неисполнения предписания было составлено 6 протоколов по части 24 статьи 19.5 КоАП РФ «Невыполнение или ненадлежащее выполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего региональный государственный жилищный надзор, в том числе лицензионный контроль в сфере осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, об устранении нарушений лицензионных требований». Три протокола Госжилинспекция уже выписала на юридическое лицо и ещё три — на должностное лицо управляющей компании «Наш дом — Липецк».

Под Новый год козырёк наконец-то начали делать. Завтра работы должны быть завершены.

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8 416
#ЖКХ
2

Комментарии (8)

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гостьэ

15 минут назад
Предлагаю, или куклы вуду с портретами депутатов .
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Предлагаю

17 минут назад
По бокам и на потолок повесить портреты наших сладеньких депутатов, чтобы жильцы сидя на лавочке любовались ими!
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Кошмар

22 минуты назад
Сколько бюрократов выписывали, расписывали, пересылали, не отвечали, что бы какой то несчастный козырек построить. Срамота.
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А шо за

27 минут назад
хобот с права приварили
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Хорошо

сегодня, 16:34
тут будет выпить ,закусить и даже полежать на лавочке !
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Анна

сегодня, 16:32
Какое великое событие городского масштаба!!!
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Румын

сегодня, 16:22
10 мульёнов...
ответить

Ого

сегодня, 16:19
Да такие столбы выдержут атаку инопланетян
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