Погода в Липецке

11 минут назад

Последний день уходящего года в Липецкой станет туманным с небольшим снегопадом

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#туман #снег
Последний день уходящего года в Липецкой станет туманным с небольшим снегопадом

31 декабря Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов циклона с центром над северо-западом европейской территории России – в центральном федеральном округе пройдет снег. 

1 и 2 января 2022 года через территорию ЦФО с запада на восток будет перемещаться циклон, который принесет в Липецкую область осадки – снег, мокрый снег, в отдельных районах налипание мокрого снега.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 31 декабря – 6 градусов мороза, что в пределах нормы, 1 и 2 января – 2-5 градуса мороза, что на 3-6 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшой снег, местами туман, гололедица. Ветер южный, 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью от 6 до 11 градусов мороза, днем она составит от -1 до -6 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, небольшой  снег, местами туман, гололедица. Температура воздуха ночью составит от -8 до -10 градусов, днем - от 3 до 5 градусов мороза.

День 31 декабря стал самым теплым в Липецке в 1970 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году – 37 градусов мороза. 

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#туман #снег

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