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Самолет МС-21-300 с крылом из российских композитов выполнил первый полет

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Новейший российский гражданский самолет МС-21 с российским композитным крылом выполнил первый полет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ростеха.

"Сегодня самолет МС-21-300, крыло которого изготовлено из полимерных композиционных материалов российского производства, совершил первый полет. Лайнер поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода - филиала компании "Иркут" [разработчик самолета, входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию" госкорпорации "Ростех"]. Полет прошел в штатном режиме", - рассказали в Ростехе.

Самолет пилотировали летчики-испытатели Герои России Роман Таскаев и Олег Кононенко.

США в сентябре 2018 г. ввели торговые ограничения в отношении компании "Аэрокомпозит", в связи с чем иностранные партнеры отказались поставлять в Россию композитные материалы для производства крыла российского самолета МС-21.

Вслед за этим "Аэрокомпозит" начал разработку и производство российских полимерных композиционных материалов. Компания использует сырье, разработанное "Росатомом" при участии МГУ им. Ломоносова.

В 2018 г. "Аэрокомпозиту" перекрыли зарубежные поставки материалов в надежде затормозить авиационный проект. В итоге компании пришлось в кратчайшие сроки создавать, испытывать и внедрять собственные материалы
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