Коронавирус

сегодня, 16:19

При положительном экспресс-тесте на коронавирус бесплатно выдадут лекарства

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#коронавирус #поликлиника
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При положительном экспресс-тесте на коронавирус бесплатно выдадут лекарства

12 тысяч экспресс-тестов уже поступили в поликлиники Липецка.

С сегодняшнего дня при обслуживании первичных вызовов на дом пациентам старше 18 лет при наличии типичной клиники новой коронавирусной инфекции и отсутствии данных о контакте с больным коронавирусом будет проводиться экспресс-тестирование на антиген SARS-CoV-2.

Как сообщает Центр общественного здоровья и медицинской профилактики, в первую очередь проводить экспресс-тест будут пациентам, нуждающимся в направлении на госпитализацию в инфекционный госпиталь, а также пациентам в возрасте старше 60 лет, беременным, лицам с хроническими заболеваниями органов дыхания, болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и онкологическими заболеваниями. Результат экспресс-теста будет готов в течение 10-15 минут.

Первая партия экспресс-тестов в количестве 12 тысяч уже поступила в поликлиники Липецка. На этой неделе ещё 10 тысяч тестов должны поступить в Елец и районы Липецкой области.

Если результат положительный, отсутствуют показания к госпитализации, последующее медицинское наблюдение будет организовано на дому путем проведения телемедицинских консультаций или по телефону. Больному также будут выданы назначенные лекарственные препараты для лечения COVID-19. При этом пациент и проживающие с ним лица обязаны соблюдать режим изоляции. При ухудшении самочувствия больной сможет вызвать врача или скорую помощь.

Добавим, что тестирования на коронавирус методом ПЦР в Липецкой области проводят 10 лабораторий, их суточная мощность составляет 3 500 исследований в сутки. К концу года планируется открытие еще одной ПЦР-лаборатории на 200 исследований в сутки на базе Грязинской ЦРБ.

Сегодня также начинает свою работу инфекционный госпиталь на 100 коек на базе Данковской центральной районной больницы. Сейчас в больницах от коронавируса лечатся более 2100 человек.
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#коронавирус #поликлиника
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Комментарии (11)

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МИРОТВОРЕЦ

11 минут назад
лекарства от чего выдадут ? нет лекарства от этого . если б было все бы выздоровели
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Алсу

12 минут назад
Где же вы раньше были с тестами и лекарствами, когда всем бронхит ставили осенью прошлого года ( а был ковид)
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Облздрав

14 минут назад
Вы определитесь Шершуков говорил :При подозрении на ковид тест будут делать на дому всем и сразу буду т давать лекарство при положительном результате .Вы определитесь
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Чиновник

15 минут назад
Выдать только пластинку парацетамола))) вы некому не нужны, земля перенаселена
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Кристина

18 минут назад
Все это брехня...
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Переболевший

19 минут назад
Сталевар, это вы жируете , мне прокатчику и того не дали
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Сталевар

29 минут назад
Ну да,ну да.Дали самые дешёвые капли от соплей и до свидания.
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Наталья

36 минут назад
Где выдадут и кто выдаст?Мне за ними самой идти в поликлиннику и заражать остальных?
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Земляк

41 минуту назад
Никаких лекарств не дали. Арбидол и Гриппферон сами покупали.
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И один

51 минуту назад
Я ещё год назад написал, если каждому человеку делать тест 5раз за две недели, то чисто математически заболевших изолировать и всё .Всему срок месяц при полном соблюдении мер. И ненадо никаких запретов, только бесплатная и ранняя диагностика , ВСЕХ. Но денег хватает на выплаты, а на здоровье нет.
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