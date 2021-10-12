При положительном экспресс-тесте на коронавирус бесплатно выдадут лекарства

12 тысяч экспресс-тестов уже поступили в поликлиники Липецка.

С сегодняшнего дня при обслуживании первичных вызовов на дом пациентам старше 18 лет при наличии типичной клиники новой коронавирусной инфекции и отсутствии данных о контакте с больным коронавирусом будет проводиться экспресс-тестирование на антиген SARS-CoV-2.



Как сообщает Центр общественного здоровья и медицинской профилактики, в первую очередь проводить экспресс-тест будут пациентам, нуждающимся в направлении на госпитализацию в инфекционный госпиталь, а также пациентам в возрасте старше 60 лет, беременным, лицам с хроническими заболеваниями органов дыхания, болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и онкологическими заболеваниями. Результат экспресс-теста будет готов в течение 10-15 минут.



Первая партия экспресс-тестов в количестве 12 тысяч уже поступила в поликлиники Липецка. На этой неделе ещё 10 тысяч тестов должны поступить в Елец и районы Липецкой области.



Если результат положительный, отсутствуют показания к госпитализации, последующее медицинское наблюдение будет организовано на дому путем проведения телемедицинских консультаций или по телефону. Больному также будут выданы назначенные лекарственные препараты для лечения COVID-19. При этом пациент и проживающие с ним лица обязаны соблюдать режим изоляции. При ухудшении самочувствия больной сможет вызвать врача или скорую помощь.



Добавим, что тестирования на коронавирус методом ПЦР в Липецкой области проводят 10 лабораторий, их суточная мощность составляет 3 500 исследований в сутки. К концу года планируется открытие еще одной ПЦР-лаборатории на 200 исследований в сутки на базе Грязинской ЦРБ.



Сегодня также начинает свою работу инфекционный госпиталь на 100 коек на базе Данковской центральной районной больницы. Сейчас в больницах от коронавируса лечатся более 2100 человек.