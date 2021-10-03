В мире
51 минуту назад
В Италии шесть человек погибли при крушении частного самолета
Шесть человек погибли в результате крушения небольшого частного самолета на севере Италии. Самолет потерпел крушение в североитальянском городе Сан-Донато-Миланезе, сообщает РИА Новости.
В результате крушения самолет упал на здание парковки, которое находится на ремонте. После падения загорелось само здание и несколько автомобилей, которые были припаркованы у здания.
Самолет с пилотом и пятью пассажирами вылетел из миланского аэропорта Линате и направлялся на Сардинию. Как сообщили спасательные службы, выживших нет.
В результате крушения самолет упал на здание парковки, которое находится на ремонте. После падения загорелось само здание и несколько автомобилей, которые были припаркованы у здания.
Самолет с пилотом и пятью пассажирами вылетел из миланского аэропорта Линате и направлялся на Сардинию. Как сообщили спасательные службы, выживших нет.
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22.09.2021 13:11В мире