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36 минут назад
В Воронеже женщина избила мальчика на самокате
Во дворе одного из воронежских домов по ул. Хользунова неизвестная женщина с кулаками набросилась на мальчика, сообщает Вести.ру. Странная история произошла 29 сентября. Отец мальчика рассказал, что с этой женщиной они незнакомы и никогда не контактировали.
– Два моих сына гуляли во дворе, как вдруг эта женщина накинулась на одного из них. Кричала, что её муж работает в полиции. В чём именно её претензия, не объяснила, просто ругалась, материлась. Судя по всему, живёт в соседних домах, но мы с ней незнакомы, – пояснил отец ребёнка.
После того, как женщина ударила мальчика, она бросила песок в ещё одного ребёнка и нанесла ему удар ногой. Некоторое время она ещё ругалась с детьми, а потом вместе с маленьким мальчиком ушла – до конфликта он был в одной компании с побитыми ребятами. Жительница Воронежа ругалась матом и угрожала детям, а также кричала кричала: «Мне на всё наплевать, мой муж — полицейский».
Теперь 12-летний ребёнок жалуется на боль в груди. Родители планируют отвезти его в травмпункт, а потом обратиться в полицию.
– Два моих сына гуляли во дворе, как вдруг эта женщина накинулась на одного из них. Кричала, что её муж работает в полиции. В чём именно её претензия, не объяснила, просто ругалась, материлась. Судя по всему, живёт в соседних домах, но мы с ней незнакомы, – пояснил отец ребёнка.
После того, как женщина ударила мальчика, она бросила песок в ещё одного ребёнка и нанесла ему удар ногой. Некоторое время она ещё ругалась с детьми, а потом вместе с маленьким мальчиком ушла – до конфликта он был в одной компании с побитыми ребятами. Жительница Воронежа ругалась матом и угрожала детям, а также кричала кричала: «Мне на всё наплевать, мой муж — полицейский».
Теперь 12-летний ребёнок жалуется на боль в груди. Родители планируют отвезти его в травмпункт, а потом обратиться в полицию.