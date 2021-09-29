сегодня, 08:00
Два в одном: в Липецке открыли уникальный комплекс для детей
Юные липчане в одном центре могут получать дополнительное образование и заниматься с маститыми тренерами пятью видами спорта.
- Побольше бы таких отличных людей и таких прекрасных открытий! Я уверена, что «Олимпик» станет центром притяжения района новостроек, местом, которое соберет под одной крышей взрослых и детей. Успехов вам и побед! – пожелала Александра Кузнецова, председатель городского департамента физической культуры и спорта, который поддерживал реализацию воплощения проекта Вадима Торопцева.
«Олимпик» - уникальный для Липецка детский центр. Он поможет всесторонне развить детей, вырастить будущих чемпионов с несгибаемой силой духа и уважительном отношением к обществу. В нем будут заниматься с детьми в возрасте от 4 лет. Ребят приглашают заниматься в «Олимпике» боксом, пулевой стрельбой, кикбоксингом, художественной гимнастикой и дзюдо. Оснащенность зала и компетентность тренерского состава высоко оценил экс-президент Федерации дзюдо в Липецкой области Андрей Шальнев.
- «Олимпик» - это прекрасное событие для всего Липецка и региона. Здесь будут воспитываться настоящие спортсмены, которые дадут и покажут результат. Мы очень рады. Вперед, к победам и свершениям, - напутствовал Андрей Шальнев.
А ведь на месте «Олимпика» мог появиться банальный торговый центр. Но Вадим Торопцев и его единомышленник и его соучредитель Дмитрий Карапута видят свою миссию в том, чтобы воспитать здоровую телом и духом молодежь, укрепить молодежь. Поэтому на первом плане «Олимпика» - социальная ответственность, что в наше время – редкость, достойная похвалы.
- Мы нацелены на то, что показать Липецку успешный опыт семейных занятий спортом. Такой совместный досуг помогает родителям и детям более качественно совместно проводить время, открывать друг друга с новых ракурсов, - считает Вадим Торопцев.
«Олимпик» - это комфортабельный и современный, абсолютно новый комплекс. Здесь несколько изолированных залов. Самый большой, конечно, для единоборств. Он выполнен в интересном двухуровневом решении. Так родители могут приходить на трибуны второго этажа и наблюдать за победами и успехами своих детей, а зрители – узнавать новое на открытых мастер-классах. В «Олимпике» есть и образовательно-развивающий кластер. Родители могут оставлять здесь под присмотром педагогов своих малышей-дошколят. С малышами и ребятами постарше будут заниматься не только подготовкой к школе, но также языками и творческим развитием. В «Олимпике» есть своя «Школа экспериментов». Она построена так, что каждый ребёнок, присутствующий на занятии, становится полноправным участником научных опытов. Все опыты и эксперименты абсолютно безопасны для детей, легки в проведении, и дети их могут потом провести самостоятельно дома.
- Наша цель гармоничное молодое поколение. Может быть, не из каждого выйдет олимпийский чемпион, но время в «Олимпике» ребенок точно проведет не зря. Мы здесь будем делиться с детьми не только спортивным опытом, но и помогать родителям воспитывать в детях дисциплину, ответственность, трудолюбие, давать пример правильного отношения к жизни и окружающим. Так что, как минимум просто отличные хорошие ребята из наших воспитанников точно выйдут, - уверен Вадим Торопцев.
Кстати, «Олимпик» - это центр не только для детей. Всех желающих приглашают на занятия стретчинг, их проводит квалифицированный знаток художественной гимнастики. Это целый комплекс специальных упражнений, направленных на совершенствование гибкости, развития подвижности в суставах и эластичности мышц, которые полезны и необходимы, независимо от возраста и степени развития гибкости. Так что, пока дети и мужчины сражаются в зале единоборств, мамочки тоже не заскучают.
На бесплатные занятия-презентации по любому из профилей «Олимпика» можно записаться по телефону +79205039722.
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PR