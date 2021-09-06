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сегодня, 10:25
В Москве возникли трудности с продлением цифрового прививочного сертификата
Москвичи не получают продления цифровых сертификатов о вакцинации после повторной прививки.
Москвичам не продлевают цифровые сертификаты о вакцинации от коронавируса после повторной прививки. Без продления сертификатов жители столицы лишены бонусов от работодателей, а также не могут рассчитывать на поездки в страны, где требуют сертификаты давностью не более полугода.
"На данный момент при ревакцинации срок действия сертификата вакцинированного не продлевается. Возможно, в ближайшее время условия продления сертификатов будут пересмотрены", - рассказали "Ъ" в техподдержке Единой медицинской информационной системы (ЕМИАС).
Эксперты полагают, что трудности вызваны проблемами в совместимости информационных систем Москвы.
О проблеме сообщила сотрудница IT-компании. По ее словам, срок действия сертификата не обновился после ревакцинации, а у ее коллег, получивших дополнительную прививку в Санкт-Петербурге, обновление сертификата прошло без проблем. Жалобы о том, что сертификаты не дополняются данными о ревакцинации, также обнаружены на нескольких форумах.
Массовая вакцинация от коронавируса началась в Москве 5 декабря прошлого года. Электронные сертификаты о вакцинации с QR-кодом, которые действуют в течение года, граждане начали получать в январе 2021 года. Сертификат можно скачать в личном кабинете на сайте госуслуг. Там говорится, что "информация для выдачи сертификата может поступать от медорганизаций с задержками или ошибками — с проблемами сталкивается до 20% пользователей".
С учетом того что QR-код вакцинированных граждан действителен год, сейчас даже у первых привитых не могут возникать сложности с его использованием, - подчеркнули в Департаменте информационных технологий города Москвы (ДИТ).
"Информационные системы правительства Москвы предусматривают возможность продления QR-кода после ревакцинации в случае принятия такого решения. Оно будет принято позднее и не относится к компетенции ДИТ Москвы", - отметили в Департаменте.
"На данный момент при ревакцинации срок действия сертификата вакцинированного не продлевается. Возможно, в ближайшее время условия продления сертификатов будут пересмотрены", - рассказали "Ъ" в техподдержке Единой медицинской информационной системы (ЕМИАС).
Эксперты полагают, что трудности вызваны проблемами в совместимости информационных систем Москвы.
О проблеме сообщила сотрудница IT-компании. По ее словам, срок действия сертификата не обновился после ревакцинации, а у ее коллег, получивших дополнительную прививку в Санкт-Петербурге, обновление сертификата прошло без проблем. Жалобы о том, что сертификаты не дополняются данными о ревакцинации, также обнаружены на нескольких форумах.
Массовая вакцинация от коронавируса началась в Москве 5 декабря прошлого года. Электронные сертификаты о вакцинации с QR-кодом, которые действуют в течение года, граждане начали получать в январе 2021 года. Сертификат можно скачать в личном кабинете на сайте госуслуг. Там говорится, что "информация для выдачи сертификата может поступать от медорганизаций с задержками или ошибками — с проблемами сталкивается до 20% пользователей".
С учетом того что QR-код вакцинированных граждан действителен год, сейчас даже у первых привитых не могут возникать сложности с его использованием, - подчеркнули в Департаменте информационных технологий города Москвы (ДИТ).
"Информационные системы правительства Москвы предусматривают возможность продления QR-кода после ревакцинации в случае принятия такого решения. Оно будет принято позднее и не относится к компетенции ДИТ Москвы", - отметили в Департаменте.