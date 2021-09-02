В России

56 минут назад

Минимальный штраф за драки могут повысить до 5 тыс. рублей

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#драка

Законодательную инициативу, ужесточающую административное наказание за правонарушение по статье 20.1, часть 1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), готовят в Госдуме. 

Необходимость нововведения обусловлена тем, что в последнее время участились массовые драки с участием мигрантов, сообщил «Известиям» автор инициативы — заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. За последние полтора месяца в Москве и Подмосковье произошли как минимум пять крупных драк с участием приезжих. 

По мнению парламентария, минимальное наказание за совершение хулиганских действий нужно повысить до 5 тыс. рублей. Такой штраф, отметил он, станет сильным сдерживающим фактором для приезжающих на заработки в РФ, поскольку для них это крупная сумма. 

Сейчас же участников массовых драк наказывают административными штрафами в размере от 500 рублей до 1 тыс. рублей, сообщили в московском ГУ МВД. 

Новая законодательная инициатива коснется всех — не только иностранцев, но и россиян, совершивших хулиганские действия, уточнил Анатолий Выборный. 

По данным профсоюза трудящихся-мигрантов, в Москве сейчас трудятся 1 млн иностранных рабочих, а по всей стране — до 4 млн. 
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#драка

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