Общество
38 минут назад
Начинающие летчики отрабатывают самостоятельные полеты в Липецке
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Выпускники летного училища отрабатывают самостоятельные полеты на Су-34, Су-25СМ, МиГ-29 и других самолетах.
Как сообщает телеканал «Звезда», в Липецком авиацентре выпускники Краснодарского училища летчиков 2020 года начали осваивать современную отечественную авиационную технику.
- После выпуска их назначили на должности в Липецкий авиацентр, где они прошли переучивание и тренажерную подготовку и получили допуски к практическим полетам, - отмечает «Звезда». - В настоящий момент летчики отрабатывают самостоятельные полеты на Су-34, Су-25СМ, МиГ-29 и других самолетах.
До конца этого года начинающие летчики пройдут курс боевой и летной подготовки для сдачи нормативов на категорию «летчик 3-го класса».
- После выпуска их назначили на должности в Липецкий авиацентр, где они прошли переучивание и тренажерную подготовку и получили допуски к практическим полетам, - отмечает «Звезда». - В настоящий момент летчики отрабатывают самостоятельные полеты на Су-34, Су-25СМ, МиГ-29 и других самолетах.
До конца этого года начинающие летчики пройдут курс боевой и летной подготовки для сдачи нормативов на категорию «летчик 3-го класса».
3 313
Игорь
совпадение
Начинающим летунам.