Общество

38 минут назад

Начинающие летчики отрабатывают самостоятельные полеты в Липецке

3 313
#Липецкий авиацентр
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Начинающие летчики отрабатывают самостоятельные полеты в Липецке

Выпускники летного училища отрабатывают самостоятельные полеты на Су-34, Су-25СМ, МиГ-29 и других самолетах.

Как сообщает телеканал «Звезда», в Липецком авиацентре выпускники Краснодарского училища летчиков 2020 года начали осваивать современную отечественную авиационную технику.

- После выпуска их назначили на должности в Липецкий авиацентр, где они прошли переучивание и тренажерную подготовку и получили допуски к практическим полетам, - отмечает «Звезда». - В настоящий момент летчики отрабатывают самостоятельные полеты на Су-34, Су-25СМ, МиГ-29 и других самолетах.

До конца этого года начинающие летчики пройдут курс боевой и летной подготовки для сдачи нормативов на категорию «летчик 3-го класса».
3 313
#Липецкий авиацентр
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Комментарии (3)

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Игорь

11 минут назад
Всё небо в химтрассах. Пусть лучше ловят тех, кто делает нам такую жару и духоту поливая небо химическими аэрозолями.
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совпадение

28 минут назад
по всей сети тоже без конца про авиацентр пишут. Кабульский.
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Начинающим летунам.

28 минут назад
Можно над Липецком не летать? Это же начинающии и не знай как они учились и учились ли? И так же по ночам не каких полётов, дайте людям отдохнуть от шумов.
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