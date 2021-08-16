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Россия возобновляет авиасообщение с тремя странами

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#авиасообщение #туризм #полет

Россия с 27 августа снимает ограничения на регулярные и чартерные рейсы в Доминикану, Южную Корею и Чехию.

С 27 августа Россия снимет ограничения на выполнение регулярных и чартерных полетов в Доминикану, Южную Корею и Чехию, - сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

"По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о снятии с 27 августа 2021 года ограничений на выполнение регулярных и нерегулярных (чартерных) полетов из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в Доминикану, Южную Корею и Чехию", - говорится в сообщении Оперштаба.

Также Россия с 27 августа в три раза увеличит число регулярных рейсов в Египет по маршрутам Москва - Хургада и Москва - Шарм-юг-Шейх - с 5 до 15 рейсов в неделю на каждом маршруте, - заявили в оперативном штабе.

"Также принято решение с 27 августа 2021 года увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе в Египет по маршрутам Москва - Хургада, Москва - Шарм-эш-Шейх с 5 до 15 рейсов в неделю на каждом маршруте из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в г. Хургада и г. Шарм-эш-Шейх с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте", - говорится в сообщении.

Кроме того количество регулярных авиарейсов между Россией и Венгрией, Кипром, Киргизией и Таджикистаном будет увеличено с 27 августа, - добавили в Оперштабе.

Число рейсов по маршруту Москва - Будапешт возрастет с 4 до 7 в неделю, также по рейсу в неделю можно будет совершать из ряда других городов. Число рейсов из Москвы в кипрские Ларнаку и Пафос также будет увеличено до 7, а их других российских городов - до 4 в неделю.

По 7 рейсов в неделю можно будет совершать из Москвы в Бишкек и Душанбе. Кроме того, по рейсу в неделю разрешат из ряда российских городов в столицу Киргизии, а также из российских аэропортов в Душанбе, Худжанд и Куляб.

При этом Россия продлевает решение приостановить авиасообщение с Танзанией из-за сложной эпидемической обстановки в этой стране, - сообщили в оперативном штабе.

"Оперативным штабом решено продлить до 2 сентября 2021 года включительно действующие ограничения по авиасообщению с Танзанией с учетом сложной эпидемической обстановки в этой стране", - отмечается в сообщении.
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#авиасообщение #туризм #полет

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