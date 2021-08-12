Как ответственный бизнес помогает пансионату для детей больных онкологией

С виду — это обычный день обычных детей в обычном лагере. Но это только — со стороны. Пансионат «Лазори» — учреждение для детей, больных онкологией.

Настоящих маленьких бойцов, которые восстанавливают здесь силы вместе со своими родителями после тяжелого лечения.



— «Дети и родители против рака», Создание данного пансионата имеет огромное значение не только для детей Липецка и Липецкой области, но и для детей всей страны. Подобных пансионатов очень мало. Нашему пансионату более пяти лет. За это время к нам приехали более трех тысяч человек со всех уголков страны, — говорит учредитель НБФ Альбина Корнева.



Альбина Корнева не понаслышке знает, что такое битва за жизнь собственного ребенка. Она организатор фонда «Дети и родители против рака», учредившего этот пансионат. И приложила максимум усилий, чтобы в этом месте царили такие нужные детям и родителям покой и гармония. Гости пансионата занимаются йогой, лечебной физкультурой, создают посуду, учатся фотографировать и, конечно, ездить верхом. Всеобщий любимец — конь Орлик готов покатать каждого юного наездника!



— Содержание пансионата требует огромных денег. Важно, что помогают меценаты и благотворители. В этом году «Квадра» поддержала наш проект и выделила деньги на заезд детей и строительные работы. Для нас это очень важно, мы надеемся, что и в дальнейшем нас будут поддерживать и помогать, — добавила учредитель НБФ «Дети и родители против рака» Альбина Корнева.



— Понятие бизнес — намного шире, чем погоня за прибылями. Это и возможность помогать людям, которые в помощи нуждаются. Так что бизнес — это еще и социальная ответственность, — считает пресс-секретарь ПАО «Квадра» - Липецкая генерация Сергей Панарин.



Миллион рублей от энергетиков в «Лазорях» потратили на реконструкцию корпуса, покупку мотоблока, кухонное оборудование и закупку питания, в том числе специализированного, что порой не по карману родителям. Но разве можно измерить деньгами счастье детей и их родителей, когда они вместе отдыхают и занимаются разными интересными делами?



— Пансионат «Лазори» дает моему ребенку возможность поправить здоровье. Здесь проходят различные мастер-классы, процедуры. Самое главное то, что мой ребенок находит здесь друзей и преодолевает свои страхи, — рассказала Оксана Матвийчук.



Дочери Оксаны Кате 11 лет. Но она уже пережила страшную битву с тяжелой болезнью. Будем надеяться, что для неё и многих других детей, отдыхающих в лагере, всё самое сложное навсегда останется позади!