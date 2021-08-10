Происшествия

сегодня, 17:31

Водитель-дальнобойщик из Словакии погубил напарника и коллегу из Северной Осетии

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#авария #ДТП
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Водитель-дальнобойщик из Словакии погубил напарника и коллегу из Северной Осетии

В Липецкой области завершено расследование уголовного дела по обвинению гражданина Словацкой республики в совершении смертельного ДТП 

Следственной частью следственного управления УМВД России по Липецкой области направлено в суд уголовное дело по обвинению 54-летнего гражданина Словацкой республики в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.264 УК РФ  (Нарушение лицом, управлявшим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).  

В ходе предварительного расследования установлено, что 7 марта  2017 года примерно в 22.30 на 421 километре трассы «Дон» водитель тягача «Ивеко»  допустил столкновение со стоящими на дороге грузовиками и сбил человека. В результате аварии погиб напарник словака-дальнобойщика и мужчина, стоявший на дороге возле припаркованных автомобилей.  

«Погибший мужчина – житель Северной Осетии тоже дальнобойщик. Он оказался на дороге, так как увидел сломавшийся легковой автомобиль с номерами Северной Осетии и остановился,  решив помочь землякам. Оказалось, что у легковушки спустило колесо. В момент устранения неполадок и произошел наезд тягача», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. 

Полицейские выяснили, что обвиняемый, во время движения на несколько секунд отвлёкся на тахограф и именно в этот момент  почувствовал удар в переднюю часть тягача. 

Через несколько дней после возбуждения уголовного дела, обвиняемый водитель выехал за пределы России. Его объявили в международный розыск, заочно ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В сентябре 2020 года в результате совместных действий правоохранительных органов России и Германии его задержали и экстрадировали в РФ.  

«В связи с длительным нахождением обвиняемого в розыске и невозможностью его участия в первоначальных процессуальных действиях, следствию пришлось осуществить больший объем следственных действий и иных мероприятий, направленных на обеспечение полноты и объективности расследования. Благодаря кропотливой работе и настойчивости органов предварительного следствия собран массив доказательств, под тяжестью которого обвиняемый признал вину в совершении смертельной аварии», - говорится в сообщении пресс-службы областного управления МВД. 

Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. 

Фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области.
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#авария #ДТП
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Комментарии (2)

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Афанасий

сегодня, 18:07
Да уж -на дорогах идёт война !
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Обменяют

сегодня, 17:52
На российского шпиёна.
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