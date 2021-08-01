55 минут назад
В Липецкую область приходит сильная жара: днем до +37
В ближайшие сутки под влиянием антициклона с востока погода в Липецкой области будет жаркой, преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 27 градусов тепла, что на 7-8 градусов выше нормы.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +18 до +20 градусов, днем будет сильная жара до +35 градусов.
День 2 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе стояла 41-градусная жара. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1968 году – 8 градусов тепла.