В Липецкую область приходит сильная жара: днем до +37

В ближайшие сутки под влиянием антициклона с востока погода в Липецкой области будет жаркой, преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 27 градусов тепла, что на 7-8 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 августа в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, 4-9 м/сек. Температура ночью составит от +15 до +20 градусов, днем будет сильная жара от +32 до +37 градусов.



В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +18 до +20 градусов, днем будет сильная жара до +35 градусов.



День 2 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе стояла 41-градусная жара. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1968 году – 8 градусов тепла.

