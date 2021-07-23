В России
53 минуты назад
Впервые сразу пять курских спортсменов отправились на Олимпиаду
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В женскую олимпийскую сборную России по баскетболу 3x3 включены три баскетболистки курского «Динамо». Ранее в олимпийскую сборную команду фехтовальщиков вошли курские рапиристы. Как отмечают «Курские известия», такое количество курских спортсменов отправилось на Олимпиаду впервые.
В олимпийскую сборную России по баскетболу 3x3 включены три баскетболистки курского «Динамо». Это разыгрывающая Юлия Козик, форварды Евгения Фролкина и Ольга Фролкина. Компанию курянкам составит центровая Анастасия Логунова (МБА, Москва), долгое время также выступала за курское «Динамо».
Ранее в олимпийскую сборную команду фехтовальщиков вошли курские рапиристы Инна Дериглазова и Владислав Мыльников.
XXXII летние Олимпийские игры в Токио открываются сегодня, и продлятся до 6 августа. Сборная России выступает на Олимпийских играх в статусе команды Олимпийского комитета России. В составе делегации — 335 спортсменов. Из-за допинговых санкций российская команда участвует в Играх без права использования национальных флага и гимна. В честь побед будет звучать фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского.
В олимпийскую сборную России по баскетболу 3x3 включены три баскетболистки курского «Динамо». Это разыгрывающая Юлия Козик, форварды Евгения Фролкина и Ольга Фролкина. Компанию курянкам составит центровая Анастасия Логунова (МБА, Москва), долгое время также выступала за курское «Динамо».
Ранее в олимпийскую сборную команду фехтовальщиков вошли курские рапиристы Инна Дериглазова и Владислав Мыльников.
XXXII летние Олимпийские игры в Токио открываются сегодня, и продлятся до 6 августа. Сборная России выступает на Олимпийских играх в статусе команды Олимпийского комитета России. В составе делегации — 335 спортсменов. Из-за допинговых санкций российская команда участвует в Играх без права использования национальных флага и гимна. В честь побед будет звучать фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского.
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