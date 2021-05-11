сегодня, 10:42
Россияне смогут добровольно запрещать себе брать кредиты
Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, разрешающий россиянам заранее отказываться от любых кредитов и ссуд, которые могут оформить на их имя.
В частности, речь идет о двух законопроектах — поправках в Гражданский кодекс и законах "О потребительском кредите" и "О кредитных историях", которые позволят россиянам при желании указывать в кредитной истории отказ от получения любых ссуд.
Цель инициативы заключается в возможности защититься от мошенничества, - отметил Гетта. По его словам, участились случаи, когда мошенники стали брать кредиты от имени граждан. Потеря мобильного телефона, паспорта или утечка персональных данных может сильно усложнить жизнь.
"Текст законопроекта разработан, идет процесс обсуждения с профильными ведомствами, чтобы учесть все необходимые нюансы", — заявил Гетта, не раскрыв срок внесения документа в Госдуму.
Как следует из законопроектов, заемщик получит право в любое время вводить и отменять возможность выдачи на его имя любых кредитов или займов. Заявку можно будет подать через портал "Госуслуги" или банки, в том числе через их мобильные приложения или личные кабинеты. Запрет на оформление кредитов вступит в силу в течение семи дней с момента обращения.