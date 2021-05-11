Зерноуборочный комбайн TORUM 750: для быстрой жатвы без потерь

TORUM 750 - производительный и востребованный зерноуборочный комбайн с роторной системой обмолота из линейки агромашин Ростсельмаш.



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В этой сельхозмашине удивительным образом сочетаются высокая производительность и экономичность. Что немаловажно, комбайн лучше аналогов показывает себя на недостаточно сухих фонах.Высокая производительность начинается с технологии Feed & Boost, реализованной в битерной наклонной камере. Этот агрегат на 20% производительнее и на 15% экономичнее транспортерного именно в сложных условиях — на неравномерных или засоренных фонах. Битеры разравнивают сжатую массу и ускоряют поток, равномерно загружая молотилку. Впрочем, можно заказать машину с усиленной транспортерной наклонной камерой, в которой предусмотрена функция регулировки угла атаки жатки.Грузоподъемность камеры позволяет агрегатировать комбайн с зерновыми жатками до 9 м шириной или 12-рядковыми адаптерами для пропашных культур. За счет единого гидроразъема время подключения жаток занимает считаные минуты.Уникальный ротор с вращающейся декой и гидромеханическим приводом (Advanced Rotor System) — визитная карточка комбайнов TORUM производства Ростсельмаш. Вращение деки обеспечивает использование всей ее площади (5,4 м2), а двойной ряд молотильных секций из трех частей — тройной обмолот за один оборот ротора. Зона обмолота и сепарации составляет 360, в этом МСУ нет мертвых зон, узел самоочищается во время работы. Привод ротора — с бесступенчатой регулировкой скорости, осуществляется через планетарный вариатор с гидроуправлением.Конструктивные особенности деки позволяют устанавливать увеличенные зазоры. Дополнительная регулировка деки не требуется: молотильный зазор для всех зерновых колосовых культур устанавливается в пределах 16–25 мм вне зависимости от условий уборки.После МСУ ворох проходит систему очистки площадью 5,2 м2. Немногочисленные необмолоченные колоски отправляются в автономное домолачивающее роторное устройство, а чистое зерно — в бункер емкостью 10 500 л.Немаловажной особенностью модели- является выгрузной шнек, который выносится на угол в 105°. Его длина 5,7 м и высота выгрузки более 5 м обеспечивают безопасную выгрузку в любой транспорт даже при агрегатировании комбайна с 11-метровой жаткой. Опустошение бункера занимает рекордные две минуты. Во время выгрузки привод МСУ можно отключать для экономии топлива.Комбайн комплектуют двигателем Cummins X12 с номинальной мощностью 440 л. с. Мотор экономичный, а за счет оптимального энергопотребления агрегатов и бака емкостью 850 л машина может использоваться без дозаправки длительное время, не останавливая работу в поле.По умолчанию комбайн TORUM 750 предлагается с колесным приводом. При необходимости можно выбрать машину с полным приводом, а также приобрести сменный полугусеничный ход для работы на грунте с низкой несущей способностью.На комбайнпроизводитель устанавливает кабину Comfort Cab II с системой подвески и с широкой базовой комплектацией: климат-системой, высокой шумо- и пылеизоляцией, пневмоподвеской кресла оператора и дополнительным креслом. Для охлаждения напитков предлагается холодильный отсек. В работе механизатору помогают информационно-голосовая система Adviser III и система удаленного мониторинга РСМ Агротроник.Бортовой компьютер отслеживает десятки параметров работы сельхозмашины, а благодаря возможностям РСМ Агротроник инженер или агроном могут быть в курсе текущего состояния работы в поле и своевременно дать рекомендации механизатору в случае необходимости. Комбайн оснащен пневмосистемой с большим 100 л ресивером. Провести ЕТО, подкачать шины, очистить узлы возможно без машины технической поддержки.Дополнительно модель TORUM 750 можно дооснастить несколькими системами: автовождения, картографирования влажности и урожайности, автоматической централизованной смазки, видеоконтроля зоны выгрузки.- TORUM 750 – идеальный вариант, позволяющий экономить время и горючее, получить высокий урожай и завершить уборку вовремя. К тому же Ростсельмаш обеспечивает качественное и своевременное техническое обслуживание. Соотношение цена – качество у этой модели оптимальное. Чистое зерно отправляется в бункер ёмкостью 10 500 л. Удобный выгрузной шнек позволяет опустошить бункер всего за две минуты, и при этом можно экономить топливо. Комбайн оснащён мощным двигателем Cummins X12, экономичным мотором, вместительным баком. Агромашина может долгое время обходиться без дозаправки.«Наше хозяйство занимается выращиванием зерновых культур. Площадь для уборки у нас большая- 30 000 га. У нас достаточно большой парк техники Ростсельмаш. В 2020 году приобрели пять комбайнов TORUM 750 и не пожалели. Машины показали себя только с лучшей стороны. Простоев в уборочную не было, поломок никаких. Бортовой компьютер отслеживает десятки параметров работы сельхозмашины, а благодаря возможностям РСМ Агротроник инженер или агроном могут быть в курсе текущего состояния работы в поле и своевременно дать рекомендации механизатору в случае необходимости. Комбайн оснащен пневмосистемой с большим 100 л ресивером. Провести ЕТО, подкачать шины, очистить узлы возможно без машины технической поддержки.Современная техника очень важна в сельском хозяйстве, поскольку она позволяет решить множество проблем. При уборке урожая важен каждый час, и техника нового поколения очень сильно влияет на своевременность и оперативность всех процессов. Кроме того, каждый аграрий хочет видеть деятельность уборочных компаний максимально прозрачно, а это как раз решает инновационный комбайн TORUM 750.