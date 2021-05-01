Штраф за высаженных детей и льготы при поступлении в ведомственные вузы: какие законы вступят в силу в мае

В мае вводятся штрафы для водителей за высаженных из общественного транспорта детей без билетов, оформить налоговый вычет станет проще, дети правоохранителей получат льготы при поступлении в ведомственные вузы. GOROD48 собрал основные законодательные нововведения последнего весеннего месяца.





За высадку из общественного транспорта детей-безбилетников введут штраф



С 1 мая вводятся штрафы для водителей и должностных лиц, которые высадили из общественного транспорта несовершеннолетних пассажиров. Новые штрафы вводятся частью 2.1 статьи 11.33 КоАП. Перевозчиков будут штрафовать за принудительную высадку из городского и пригородного общественного транспорта безбилетных пассажиров при одновременном выполнении двух условий: ребенок не достиг возраста 16 лет и он едет один без сопровождения взрослых. За принудительную высадку из автобуса, трамвая или троллейбуса детей до 16 лет водителю будет грозить штраф в пять тысяч рублей, а для должностного лица - от 20 до 30 тысяч рублей. В случае, если ребенок едет в сопровождении взрослых, и они не оплатили проезд, то должны покинуть транспорт на ближайшей остановке. «Оставлять ребенка из-за неоплаченного проезда одного на дороге - недопустимо. Это создает угрозу его жизни и здоровью», - считает председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.



Получение госуслуг упростят



С 1 мая расширится перечень процедур из функционала портала госуслуг, которые можно будет осуществлять через интегрированные с порталом информационные системы, в частности, информационную систему МФЦ и ведомственные порталы. Так, физлица и организации получат расширенный доступ к сведениям о государственных и муниципальных услугах, появится возможность получать электронные документы, размещенные на других государственных информресурсах, пользоваться электронной записью на прием в госорганы, проводить общие собрания собственников жилья в режиме онлайн с использованием единого портала.



Штрафы за нарушение ПДД при переезде через железнодорожные пути вырастет в пять раз



С 1 мая штраф за нарушение ПДД на железнодорожных переездах вырастет в пять раз. Теперь нарушители должны будут заплатить не 1 тысячу, а 5 тысяч рублей. Изменения о размере штрафа вносятся в статью 12.10 Кодекса об административных правонарушениях — в части 1 и 2. Штраф будет назначаться за пересечение путей вне оборудованного переезда, а также за выезд на переезд при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду или закрывающемся шлагбауме, остановку или стоянку на железнодорожном переезде, проезде через нерегулируемый железнодорожный переезд, если приближается поезд. Кроме штрафа, который вырос с 1 до 5 тысяч рублей, за эти наказания также может быть предусмотрено лишение прав на срок от 3 до 6 месяцев.



Банкротства негосударственных пенсионных фондов предупредят



С 1 мая федеральным законом устанавливаются меры по предупреждению банкротства негосударственных пенсионных фондов (НПФ), чтобы обеспечить непрерывную работу НПФ и минимизировать негативные последствия для клиентов фонда. Для предупреждения банкротства НПФ Банком России может создаваться Фонд консолидации пенсионного сектора. За счет него регулятор сможет приобретать акции НПФ, находящихся на грани банкротства, в том числе по цене выше их номинальной стоимости, и продавать их по цене ниже цены их приобретения, предоставлять таким фондам займы, приобретать и отчуждать приобретенное имущество (имущественные права) НПФ. Основанием для применения мер по предупреждению банкротства негосударственных пенсионных фондов является наличие признаков неустойчивого финансового положения этих фондов, создающее угрозу правам и законным интересам их вкладчиков, участников, застрахованных лиц и угрозу стабильности финансового рынка.



Дети полицейских и росгвардейцев получат льготы при поступлении в ведомственные вузы



С 1 мая дети сотрудников МВД и Росгвардии получат преимущество при поступлении в вузы, находящиеся в ведении МВД России и Росгвардии – до этого приоритетное поступление в профильные учебные заведения было только у детей военных. Таким образом, детей гвардейцев и полицейских уравняли в правах с детьми военнослужащих. Правом приоритетного поступления в профильные вузы смогут пользоваться дети полицейских и росгвардейцев, стаж службы которых превышает 20 лет. Льготу также распространят на детей уволенных со службы сотрудников, проработавших в силовых ведомствах в течение такого же срока. При том, правом преимущественного зачисления смогут воспользоваться только те, кто при прочих равных условиях успешно пройдёт вступительные испытания. Так, если на одно место будут претендовать два абитуриента с одинаковыми баллами за единый государственный экзамен и за вступительные испытания, то тогда приоритет будет отдан ребенку из семьи сотрудников МВД и Росгвардии.



Оформить налоговый вычет станет проще



21 мая вступает в силу закон, согласно которому граждане могут получать налоговый вычет в упрощенном порядке. Это касается вычетов в связи с приобретением жилья, уплатой процентов по ипотечному кредиту, а также инвестированием денег. Теперь налоговый вычет из налога на доходы физлиц (НДФЛ) по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) можно оформить автоматически, не собирая никаких документов и не посещая налоговую инспекцию. Для этого требуется доступ в «личный кабинет налогоплательщика». Для оформления вычета понадобится заполнить заявление в личном кабинете на сайте ФНС. При том, не нужно заполнять налоговую декларацию (3-НДФЛ) и предоставлять другие документы, подтверждающие право на налоговый вычет. Необходимую информацию налоговики получат от участников информационного взаимодействия (налоговых агентов, банков). Когда информация поступит, в личный кабинет налогоплательщика придет специальное сообщение, а на возможность получения вычета в упрощенном порядке укажет автоматически предзаполненное заявление на вычет в личном кабинете, сформированное по итогам 20-дневной проверки полученных сведений. Там же налогоплательщики смогут отследить процесс получения вычета – с момента подписания предзаполненного заявления до возврата налога. Такой порядок начнет действовать в отношении налоговых вычетов, право на которые возникло у налогоплательщика с 1 января 2021 года.



Организации, выпускающие цифровые финансовые активы, должны привести деятельность в соответствие с законом



31 мая снимается послабление переходного периода для юридических лиц, которые по состоянию на 1 января текущего года осуществляли деятельность по организации выпуска, учета и обращения цифровых финансовых активов или деятельность по организации совершения сделок с ними. Им больше нельзя осуществлять соответствующую деятельность без включения в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, или в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов. До начала июня указанным организациям предписано привести свою деятельность в соответствие с требованиями закона.

