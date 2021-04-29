Общество

31 минуту назад

Чиновники объявили закрытый тендер на 131 млн рублей

5 540
#тендер #аукцион
Чиновники объявили закрытый тендер на 131 млн рублей

Все требования к поставщику уместились на два листа.

Управление делами администрации Липецкой области объявило крупный тендер. Закупка проходит в форме закрытого конкурса. Чиновники ищут подрядчика, который согласится за 131 млн рублей провести работы по созданию ситуационного центра главы администрации Липецкой области.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе региональной администрации, никаких больших строек и новых супер-проектов не планируется: работы будут состоять из ремонта помещения и оснащения его средства коммуникации.

Ситуационный центр — это инструмент оперативного управления ситуацией или отслеживаем ее развития. Основа работы центра - автоматизированные системы. Прообразом ситуационного центра можно считать диспетчерский центр. Теперь автоматизированная система мониторинга может не только отслеживать ситуацию, но и прогнозировать ее развитие. Как отмечают эксперты отрасли, на сегодняшний день большинство федеральных органов власти обеспечено ситуационными центрами. Губернаторы также стараются не отстать и включиться в систему распределенных ситуационных центров (СРСЦ), призванную создать единый информационный фонд всех органов государственного управления. Специфика таких ситуационных центров обусловлена уклоном в стратегическое управление (ввиду масштабности решаемых задач), наличием обширной нормативной базы, необходимостью интеграции множества источников информации и высочайшими требованиями к уровню информационной безопасности.

Таков будет ситуационный центр липецкого губернатора или нет, прогнозировать сложно. Вся аукционная документация — это два листа. Там описано, какие документы нужно подать на участие в закрытом конкурсе.

Победителя аукциона планируют определить в конце мая. Работы оплатят средствами областного бюджета. Центр должен быть готов к 19 ноября.
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#тендер #аукцион

Комментарии (5)

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Артурчик

6 минут назад
Раньше был обком партии и порядка больше было.
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??

12 минут назад
А до этого центра губер как работал и работает ?
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$$

13 минут назад
131 млн? Уже на всех поделили ?
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Пилим-пилим

19 минут назад
Делим-делим. Песня новая, а мотивчик старый.
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Гость

20 минут назад
Канешно,"инфинити групп"Егиазаряна
ответить

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