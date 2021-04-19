Общество

19 минут назад

Опасные развлечения на крыше в центре Липецка попали на видео

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#крыша
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«Мне даже смотреть страшно, внизу — голый асфальт», - комментирует ролик его автор.

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В редакцию GOROD48 прислали видео, на котором запечатлены опасные развлечения троих молодых людей на крыше здания №64 на улице Советской. Ролик был снят 18 апреля.

- Вот такие развлечения у детей на улице Советская, - комментирует увиденное автор видео. - Мне даже смотреть страшно, внизу — просто голый асфальт!

По видео сложно понять, дети ли на крыше или совершеннолетние. Одно точно — это опасные шалости.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, отдел полиции №8 Липецка проведёт проверку по данному факту, видео будет тщательно изучено, в том числе подразделением по делам несовершеннолетних.

В полиции также обратились к липчанам, ставшим очевидцами подобных событий, не снимать происходящее на телефон, а сразу звонить в полицию — так можно минимизировать риски и предотвратить несчастные случаи.

Добавим, что на этот здании в центре Липецка ранее уже замечали подростков. Так, ещё в 2018 году в редакцию GOROD48 позвонила липчанка по имени Татьяна и сообщила, что из окон своего офиса в здании по улице Советской, 64, она и ее коллеги по работе в последнее время почти ежедневно видят стайку гуляющих по крыше соседнего здания детей.
351
#крыша
1

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