Доля нефтяных доходов в бюджете опустилась до минимума

Вес нефтегазовых доходов бюджета в общем объеме поступлений в I квартале оказался рекордно низким за всю историю наблюдений с 2011 года, подсчитали в НИУ ВШЭ: их доля составила 30%.







Таким образом, доля нефтегазовых доходов составила 30%, что стало абсолютным рекордом в квартальном выражении. Предыдущий минимальный за I квартал показатель был достигнут в 2016 году — тогда вес поступлений от продажи энергоресурсов в январе-марте составил 34%.



Ненефтегазовые доходы выросли на 25% и приблизились к 3,7 трлн рублей. Сильнее всего увеличились поступления от НДС — как внутренние, так и ввозные — примерно на 27%, до 2,2 трлн в общей сложности. Это связано с ослаблением рубля в I квартале на 12% год к году, повышением товарного импорта в первые два месяца на 8%, улучшением собираемости налога и усилением контроля по его возврату.

По предварительным данным Минфина, за январь–март доходы федерального бюджета достигли 5,3 трлн рублей, что на 12% больше, чем в 2020-м. Поступления от продажи энергоресурсов в этом объеме — 1,6 трлн рублей, почти на 10% ниже, чем годом ранее, сообщают «Известия» Таким образом, доля нефтегазовых доходов составила 30%, что стало абсолютным рекордом в квартальном выражении. Предыдущий минимальный за I квартал показатель был достигнут в 2016 году — тогда вес поступлений от продажи энергоресурсов в январе-марте составил 34%.Ненефтегазовые доходы выросли на 25% и приблизились к 3,7 трлн рублей. Сильнее всего увеличились поступления от НДС — как внутренние, так и ввозные — примерно на 27%, до 2,2 трлн в общей сложности. Это связано с ослаблением рубля в I квартале на 12% год к году, повышением товарного импорта в первые два месяца на 8%, улучшением собираемости налога и усилением контроля по его возврату.