Происшествия

сегодня, 12:48

Серийный автовор вскрывал машины на левом берегу

2 537
#кража
Серийный автовор вскрывал машины на левом берегу

Полицейские завершили расследование уголовного дела 30-летнего липчанина обвиняемого в кражах из автомобилей. 

По данным следствия, в декабре прошлого года на улице Расковой мужчина украл из автомобиля «Лада-111730» автомагнитолу и кошелек, ущерб причиненный владельцу машины составил 8 613 рублей. Украденное обвиняемый продал.

В январе 2021 года он вскрыл отверткой переднюю пассажирскую дверь автомобиля «ВАЗ-21074», припаркованного на улице 9 Мая, и украл автомагнитолу, видеорегистратор, усилитель, удочку и подлокотник от автомобиля. Общий ущерб составил 9629 рублей. Похищенное изъяли полицейские.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения. Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает до двух лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.
2 537
#кража

Комментарии (2)

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2-ой Деточкин

55 минут назад
Он ради детей вскрывал их !!
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Мишаня

59 минут назад
Цигам работать нельзя а кушать хочется и мариванну
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