Серийный автовор вскрывал машины на левом берегу

Полицейские завершили расследование уголовного дела 30-летнего липчанина обвиняемого в кражах из автомобилей.





По данным следствия, в декабре прошлого года на улице Расковой мужчина украл из автомобиля «Лада-111730» автомагнитолу и кошелек, ущерб причиненный владельцу машины составил 8 613 рублей. Украденное обвиняемый продал.



В январе 2021 года он вскрыл отверткой переднюю пассажирскую дверь автомобиля «ВАЗ-21074», припаркованного на улице 9 Мая, и украл автомагнитолу, видеорегистратор, усилитель, удочку и подлокотник от автомобиля. Общий ущерб составил 9629 рублей. Похищенное изъяли полицейские.



- Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения. Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает до двух лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

