Ельчанку обманули при бронировании поездки

Неизвестный похитил деньги с карты девушки.

В полицию обратилась 21-летняя жительница Ельца с заявлением о хищении неизвестными денежных средств с её банковской карты, сообщает штаб ОМВД России по Ельцу.



Девушка с помощью сервиса по поиску попутчиков нашла и забронировала подходящую поездку из Ельца в Воронеж. После этого с ней связался водитель машины, в которой она забронировала место, и предложил для обсуждения деталей поездки перейти в другой мессенджер, на что та согласилась.



- В ходе переписки мужчина прислал заявительнице ссылку, перейдя по которой ей нужно было ввести реквизиты своей банковской карты для оплаты поездки. Однако после ввода указанной информации со счёта потерпевшей были списаны денежные средства в сумме 7 000 рублей. Ельчанка тут же попыталась связаться с водителем, но тот перестал выходить на связь, - указано в сообщении полиции.



По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счёта».