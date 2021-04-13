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Умер руководитель «Песняров» Леонид Борткевич

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#Борткевич #Песняры

Заслуженный артист БССР, бывший солист ансамбля «Песняры», а позднее его руководитель Леонид Борткевич скончался на 72-м году жизни.

Певица Ирина Видова, вдова музыкального продюсера и композитора Олега Молчана написала в Facebook, что вокалист известного белорусского ВИА "Песняры", заслуженный артист Белоруссии Леонид Борткевич умер на 72-м году жизни.

"Сегодня умер Леонид Борткевич. Светлая память Песняру!", - сообщила Ирина Видова.

Леонид Борткевич родился 25 мая 1949 года в Минске. Музыкой начал увлекаться еще в детстве, во время учебы в техникуме был солистом местного оркестра, а позже стал вокалистом ансамбля "Золотые яблоки". В ВИА "Песняры" он пришел в 1970 году. Именно он исполнял такие хиты, как "Александрина", "Белоруссия", "Олеся", "Березовый сок", "Беловежская пуща", "Вероника", "Купалинка" и другие, - передает РИА Новости.
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#Борткевич #Песняры

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