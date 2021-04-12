В Липецкой области заработала «горячая линия» по прививкам

Она будет работать с 12 апреля по 23 апреля.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, с сегодняшнего дня по 23 апреля в Липецкой области будет работать «горячая линия» по иммунопрофилактике.



В рамках проведения «горячей линии» по вакцинопрофилактике в период с 12 апреля по 23 апреля специалисты Управления Роспотребнадзора по Липецкой области ответят на вопросы граждан о мерах специфической профилактики инфекционных болезней (иммунизации населения), об эффективности и безопасности иммунизации, дадут пояснения по правовым аспектам иммунопрофилактики в России.



Часы работы горячей линии по вакцинопрофилактике: понедельник-четверг с 9-00 до 16-00, пятница с 9-00 до 14-00.



Звонить можно в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области по телефонам 8(4742) 30 88 39, 30 88 14, 30 88 78, в Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области по телефонам 8(4742) 30 86 54, 27 63 71, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в г. Ельце, Елецком, Долгоруковском и Измалковском районах по телефонам 8 (код 47467) 2 07 78, 4 81 92, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Задонском, Воловском, Тербунском, Хлевенском районах по телефонам 8 (код 47471), 2 14 21, 2 11 41, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Данковском, Лев-Толстовском, Чаплыгинском районах по телефонам 8 (код 47465) 6 23 90, 6 24 62, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Грязинском, Добринском, Усманском районах по телефонам 8 (код 47461) 2 10 77, 2 24 67, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Лебедянском, Краснинском районах по телефонам 8 (код 47466) 5 24 55, 5 24 57.