Коронавирус

58 минут назад

За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 74 человека

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#коронавирус
За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 74 человека

Всего с начала эпидемии, по данным оперштаба, на территории региона зарегистрированы 28 187 случаев новой коронавирусной инфекции, 25 029 человек выздоровели, 2 597 — лечатся, 564 человека умерли. По данным сайта стопкоронавирус.рф умер 561 человек.

В больницах сегодня находятся 334 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 2 260 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 82 случая инфицирования коронавирусом. Почти все они в Липецке — 70. В Лев-Толстовскомм районе — 3, в Задонском, Липецком и Тербунскомм районах — по 2, в Ельце, Грязинском и Усманском районах — по одному заболевшему.
329
#коронавирус

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