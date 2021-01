Россияне переходят на искусственное мясо

Аналитики Deloitte Consulting впервые оценили рынок альтернативного мяса в России. По данным компании, сейчас он составляет всего 0,7-0,8% от европейского, но имеет огромный потенциал: около 47% россиян в возрасте от 16 до 40 лет уже готовы разнообразить свой белковый рацион мясом на растительной основе

В ближайшие пять лет, по прогнозам Deloitte Consulting, рынок искусственного мяса будет расти не менее чем на 10% в год. Его производством в России занялись и небольшие стартапы, и крупные агрохолдинги. Первой громко заявила о себе американская Beyond Meat, среди инвесторов которой основатель Microsoft Билл Гейтс, актер Леонардо ДиКаприо и бывший гендиректор McDonald’s Дон Томпсон. Компания работает с 2009 года, но в Россию пришла только весной 2019-го — тогда ее бургеры с растительным мясом начал продавать ресторанный холдинг White Rabbit Family Бориса Зарькова. К осени продукция Beyond Meat появилась в торговых сетях «Азбука вкуса», «Лента», «Утконос», «Город-сад» и «Перекрёсток», пишет www.forbes.ru Экспериментировали с растительным мясом американской компании ресторанные сети Pizza Hut, TGI Friday`s и «Теремок».«Продукты из растительных белков можно было найти в России всегда, но популяризация этой категории товаров связана с выходом сюда Beyond Meat, — считает директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. — Поставки продукции этой компании начали образовывать новый рынок в России. Замена традиционного мяса на растительное — это западная мода, которая спустя несколько лет дошла и до нашей страны».Стоил искусственный продукт от американской компании в российской рознице намного дороже натурального. Например, в TGI Friday`s бургер с растительной котлетой продавался минимум за 499 рублей, а классический — за 349 руб. Упаковка из двух котлет Beyond Burger весом 227 г в «Азбуке вкуса» стоит 1200 рублей. По мнению Мауро Эмануэле Буонджованни, директора Deloitte Consulting по потребительским товарам, в настоящее время альтернативные мясные продукты в России с ценой в 4500-6000 рублей за килограмм слишком дороги для массового внедрения.Но на рынке уже появляются варианты и подешевле.В 2019 году Артем Пономарев и Юлия Марсель основали компанию Greenwise, которая сейчас в городе Малоярославец Калужской области производит искусственное мясо из сои, пшеницы и гороха. Сегодня в линейке Greenwise три продукта: растительное филе, джерки и стрипсы. Еще два (котлеты и колбасы) готовятся к запуску. Продукция под новым брендом продается в 1800 точках по России, в том числе в магазинах сетей «ВкусВилл», «Азбука вкуса» и «Перекресток».По словам представителя компании, полуфабрикаты от Greenwise продаются в районе 350 рублей за 200 г.Летом прошлого года компания «Эфко», производитель майонеза «Слобода», объявила об инвестициях в 100 млн рублей в производство котлет для бургеров на растительной основе. Продукт разработан на базе входящего в «Эфко» центра «Бирюч-НТ», где белок создали на основе сои. Мощность пилотной линии — 500 кг в месяц. По словам гендиректора «Эфко Инновации» Андрея Зюзина, продукция проходила дегустации в общепите (например, в Subway и «Додо Пицце»), и «интерес к продукту у потребителей был высокий». Теперь ее можно купить в десяти магазинах несетевой розницы в Москве и области, стоимость — около 1000 рублей за килограмм.Одновременно с «Эфко» стартовала компания Welldone, получившая в начале 2020 года 60 млн рублей инвестиций от венчурного фонда, основанного совладельцем Нижегородского масложирового комбината (НМЖК) Иваном Сидорком. Летом 2020 года продукт тестировался в московских кафе и ресторанах. Шеф-повара более двадцати кафе и ресторанов Москвы вводили растительное мясо Welldone в меню — от стрит-фуда типа бургеров и шаурмы до гастрономических блюд вроде чили кон карне и пасты болоньезе. Производственные линии компании рассчитаны на выпуск 15 т продукции в месяц (150 000 котлет), а вскоре инвесторы планируют перейти к следующему этапу — строительству в Подмосковье крупного производства мощностью 200 т искусственного мяса в месяц. В конце прошлого года продукция Welldone появилась на прилавках на прилавках «Глобуса», «Ленты», «Азбуки вкуса», а также в «Яндекс.Лавке» и у «Самоката», упаковка из двух котлет (200 грамм) сейчас стоит 209 рублей.Внимательно изучает рынок и планирует производство продуктов — растительных заменителей мяса и компания «Русагро». Спрос на такую продукцию очевиден, говорит директор «Русагро» по связям с инвесторами и устойчивому развитию Светлана Кузнецова, но при этом отмечает, что в ближайшие годы рынок будет нишевым и его размер будет незначительным по сравнению с традиционными видами мяса.«Идея начать производство растительного мяса — это вопрос не только ответственного отношения к экологии, но и рост спроса со стороны потребителя, вопрос его активного долголетия и качества жизни, — объясняет выпуск новой для компании продукции глава «Эфко Инновации» Андрей Зюзин. —Люди озабочены ростом заболеваний и аллергических реакций, часть из которых обусловлена излишним присутствием гормонов роста в традиционном мясе, а также антибиотиков в рационе кормления скота, которые неизбежно попадают в рацион питания человека. Потребление становится более осознанным. Ведь ежегодно в мире забивают более 60 млрд голов скота и птицы, при том, что в целом около 30% произведенных продуктов питания выбрасывается. К тому же нас не может не волновать выход на рынок международных конкурентов».Мировой рынок натурального мяса, по данным компании IDTechEx, в 2019 году оценивался в $2 трлн. Продажи растительного мяса в мире в прошлом году составили, по оценкам Deloitte, примерно в $11,5–12 млрд, а к 2025 году этот рынок, по прогнозам компании, достигнет $28 млрд. Объем мирового рынка альтернативного мяса всех видов в ближайшие пять лет вырастет до $30 млрд. Рост будет достигнут в первую очередь за счет европейского рынка, на котором в прошлом году было продано 38% всего произведенного альтернативного мяса. Среди крупных рынков Deloitte также называет США (27%), страны Азиатско-Тихоокеанского региона (23%) и Латинскую Америку (12%).Рынок альтернативного мяса Deloitte делит на две группы: растительное мясо и мясо клеточное. Растительное мясо — продукт, имитирующий вид, вкус, цвет, запах и консистенцию традиционных мясных и рыбных аналогов. Его производят на основе растительных белков: сои, гороха, пшеничного глютена.Другой аналог натурального мяса — клеточное мясо «из пробирки». У животного изымаются клетки, склонные к размножению (например, эмбриональные или стволовые), затем выращивают добавками протеина в биореакторе. Еще один альтернативный животный белок — белок насекомых и червей. Но этот продукт Deloitte не учитывает из-за несущественной доли рынка.Мировой рынок клеточного мяса тоже пока незначителен, в прошлом году его объем не превысил $14-15 млн. Главной проблемой, по которой он не развивается, является запрет на розничные продажи клеточного мяса в мире, считает Буонджованни. В каждой стране есть собственный регулирующий орган в области пищевых продуктов, продолжает эксперт, но до сих пор никто еще не разработал четкую нормативную базу для культивированного мяса, которое технически считается «новым продуктом питания».Единственной в мире страной, разрешившей продажу выращенного в лаборатории мяса, стал Сингапур.