25 минут назад
Пакистан одобрил применение российской вакцины
Правительство Пакистана разрешило экстренное использование российской вакцины "Спутник V" и дало добро местной фармацевтической компании на импорт и распространение этого препарата, сообщает газета Dawn со ссылкой на официального представителя страны.
"На встрече, проведенной регистрационным советом Управления по контролю за лекарствами Пакистана (Drap) другая вакцина также получила разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях — она была разработана при поддержке Российского фонда прямых инвестиций", — пояснил официальный представитель.
Чиновник также подчеркнул, что местная фармацевтическая компания AGP будет единственным импортером и дистрибьютером российской вакцины.
Ранее стало известно, что власти Пакистана разрешили экстренное применение вакцины AstraZeneca и препарата китайской компании Sinopharm.
Российская вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом в августе 2020 года. Она была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с РФПИ на основе хорошо изученных векторов аденовируса человека. Эффективность вакцины — более 90 процентов, сообщает ria.ru