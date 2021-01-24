В мире

25 минут назад

Пакистан одобрил применение российской вакцины

65

Правительство Пакистана разрешило экстренное использование российской вакцины "Спутник V" и дало добро местной фармацевтической компании на импорт и распространение этого препарата, сообщает газета Dawn со ссылкой на официального представителя страны.

Чиновник отметил, что российская вакцина стала третьим препаратом, одобренным для использования.
"На встрече, проведенной регистрационным советом Управления по контролю за лекарствами Пакистана (Drap) другая вакцина также получила разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях — она была разработана при поддержке Российского фонда прямых инвестиций", — пояснил официальный представитель.

Чиновник также подчеркнул, что местная фармацевтическая компания AGP будет единственным импортером и дистрибьютером российской вакцины.

Ранее стало известно, что власти Пакистана разрешили экстренное применение вакцины AstraZeneca и препарата китайской компании Sinopharm.

Российская вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом в августе 2020 года. Она была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с РФПИ на основе хорошо изученных векторов аденовируса человека. Эффективность вакцины — более 90 процентов, сообщает ria.ru

65

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Мятежники окружили столицу Центральной Африканской Республики
Мятежники окружили столицу Центральной Африканской Республики

вчера, 10:26

В мире
Вслед за Россией из Прибалтики уходит Казахстан
Вслед за Россией из Прибалтики уходит Казахстан

вчера, 10:16

В мире
Армия США массово перекрашивает бронетехнику для войны в Европе
1
Армия США массово перекрашивает бронетехнику для войны в Европе

вчера, 10:13

В мире
Китайские ученые обнаружили новый способ попадания коронавируса в легкие
#коронавирус
Китайские ученые обнаружили новый способ попадания коронавируса в легкие

21.01.2021 12:05

В мире
Китайские медики рассказали о начале эпидемии коронавируса и что пандемии можно было избежать
#коронавирус
Китайские медики рассказали о начале эпидемии коронавируса и что пандемии можно было избежать

20.01.2021 13:17

В мире
Трамп попрощался с американцами
#Трамп
Трамп попрощался с американцами

20.01.2021 10:16

В мире