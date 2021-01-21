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36 минут назад

В Тамбовской области медиков хотели обязать делать прививки принудительно

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#вакцинация

Распоряжение главврача ЦРБ в Тамбовской области о принудительной вакцинации от COVID-19 сотрудников отменено решением вышестоящего руководства.

Приказ об отстранении от работы сотрудников Сампурской ЦРБ в поселке Сатинка Тамбовской области, отказавшихся от вакцинации против коронавируса, был отменен. Непривитые медработники смогут выполнять свои обязанности в рабочем порядке, - сообщили ТАСС накануне в управлении здравоохранения Тамбовской области.

Ранее в соцсетях появилась информация о принудительной вакцинации врачей Сампурской больницы Тамбовской области. Информация сопровождалась снимками приказа главврача районной больницы Александра Фомина. В документе говорилось, что руководители отделений должны провести устную беседу с отказавшимися делать прививку, а после этого предоставить руководителю больницы списки добровольцев. Те сотрудники, которые откажутся от вакцинации, будут отстранены от работы. Такая постановка вопроса вызвала бурные обсуждения, после чего управление здравоохранения области выступило с заявлением. По данному факту управление здравоохранение региона провело служебную проверку, - передает информационное агентство "Тамбов Информ".

"Все сотрудники ЦРБ, прошедшие вакцинацию, сделали это добровольно. Медики, не сделавшие прививки, смогут выполнять свои обязанности в рабочем порядке. Приказы главного врача об отстранении от работы медицинского персонала отменены", - сообщили в облздраве, отметив, что любое медицинское вмешательство может проводиться только с добровольного согласия гражданина.

Всеобщая вакцинация от коронавируса в регионе стартовала 18 января. Тамбовская область получила 14 тысяч доз вакцины, это треть от планируемой поставки до конца февраля, которая в итоге составит 39 тысяч доз. Всего о своем желании вакцинироваться заявили около 10 тысяч человек.
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#вакцинация

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