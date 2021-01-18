Три улицы Липецка останутся без воды

19 января с С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 22, 22а, 24 по улице Стаханова из-за устранения утечки в районе дома № 7 по улице Смургиса – цистерна с питьевой водой подъедет туда же, к дому № 7 по улице Смургиса.



19 января с 21:00 до 20 января 06:00 без холодной воды останутся жители домов №№ 1, 3, 5, 7, 9 по улице Бехтеева, №№ 20, 30, 30а, 30е по улице Московской – ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе по адресу улица Московская, 30. Воду для питья и хозяйственных нужд подвезут к дому № 30е по улице Московской.



С 09:00 до 16:00 отключат электричество в домах №№ 10/1, 10/2 по улице Звездной – работы будут вестись по заявке УК «Советская», пояснили в ЛГЭК. С 09:00 до 17:00 из-за ремонта трансформаторной подстанции обесточат дома №№ 28, 30 по улице Советской, сообщили в ЛГЭК.

