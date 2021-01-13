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Массовая вакцинация всех россиян от коронавируса начнется со следующей недели
Президент России Владимир Путин поручил со следующей недели начать массовую вакцинацию от коронавируса COVID-19 всех россиян.
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, она начнется в понедельник, 18 января.
"Мы уже перешли к масштабной вакцинации. На прошлой неделе мне [премьер-министр] Михаил Владимирович [Мишустин] докладывал, что промышленность не только выполнила все обещанные нормативы и объемы, но и превысила плановые объемы выпуска вакцины. Нам нужно переходить от масштабной к массовой вакцинации", - заявил Путин на совещании с членами правительства России.
"Прошу вас уже со следующей недели приступать к массовой вакцинации всего населения и выстроить соответствующий график работы, как это у нас происходит по другим заболеваниям, например, по гриппу", - добавил российский президент.