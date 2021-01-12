Таракан в чае - поклёп на школу?

В редакцию GOROD48 снова пожаловались на школьное питание.

На этот раз наша читательница, представившаяся Ольгой Юркиной (Потаповой), прислала фотографии чая с тараканом. Как уверяла женщина, снимки утром 11 января сделал её сын в столовой школы имени А.М. Селищева в селе Волово Липецкой области.



- Снимок сделан в первый учебный день этого года за завтраком, - сообщила женщина. – И подобное происходит уже не в первый раз – до этого несколько раз в тарелках находили волосы. В администрацию школы мы не обращались, но мне кажется, к соблюдению санитарных мер в школе должны быть вопросы! О чём говорить, если даже учителя не ходят туда на завтрак…



В школе имени А.М. Селищева уверены – снимки не имеют к образовательной организации никакого отношения. Чтобы удостовериться в этом, директор школы Татьяна Подоприхина сегодня лично пересмотрела записи камеры видеонаблюдения в столовой и отчиталась GOROD48 – на записях не видно, чтобы кто-то из учеников вообще фотографировал стакан с чаем, а из столовой посуду с едой и напитками выносить запрещено и за этим строго следят. К тому же и ученика с фамилией как у мамы в школе не нашли.



- Первый раз слышу о каких-либо нареканиях к нашей столовой, хотя в школе и её филиалах 550 учеников, - сообщила GOROD48 директор школы Татьяна Подоприхина. – У нас ни в еде, ни в напитках никогда ничего не находили! Школа кормит своих учеников сама – у нас свой пищеблок, две кухни. Тараканов в школе в принципе нет! Когда-то были, но очень давно: в 2018-м или 2019-м году мы заключали договор со специализированной организацией, и она провела обработку классов и складских помещений. Я сама и все завучи обедают в этой столовой. У нас очень хорошее питание, а все санитарные нормы строго соблюдаются! Я уверена – это какой-то поклёп. В 2019-м году уже был подобный случай: кто-то пожаловался, что мы не выставляем оценки в электронном журнале, но такого пользователя мы так и не нашли! Не нашли ни ученика, ни его законных представителей. Думаю, обращение к вам из той же серии. Даже много лет назад, когда были тараканы, они были какими-то другими, не похожими на таракана с этих фотографий – может, это вообще пластиковое насекомое?! Может, кто-то из учеников просто так пошутил?! Этого нельзя исключать. Но опять же, по записям с камеры наблюдения вчера стаканы в столовой никто не фотографировал!



Директор уверена: школу кто-то захотел дискредитировать.



- Злоба, ненависть и зависть движут этим поступком, а у нас всё хорошо! – Отметила Татьяна Подоприхина и даже пригласила журналистов хоть сегодня в школу с ревизией.



Связаться во второй раз с читательницей, вчера обратившейся в редакцию, уже сегодня нам не удалось: женщина перестала выходить на связь.