Происшествия

18 минут назад

Дело о гибели водителя мотоблока передано в суд

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#СК #ДТП
Дело о гибели водителя мотоблока передано в суд

Грязинским межрайонным следственным отделом СУ СК Росси по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего сотрудника одной из исправительных колоний региона, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, вечером 20 июня 2020 года обвиняемый на своем автомобиле в селе Большой Самовец Грязинского района столкнулся с мотоблоком «Нева» с прицепом, который ехал по обочине автодороги в попутном направлении.

В результате ДТП 59-летний владелец мотоблока получил сочетанную травму тела и был госпитализирован. Однако его травмы оказались несовместимые с жизнью, спустя неделю потерпевший скончался.

- Следствие считает, что обвиняемый проявил преступную небрежность, поскольку более чем за 100 метров, как установлено в ходе следственного эксперимента, увидел впереди мотоблок с прицепной тележкой, но продолжал двигаться со скоростью, не обеспечивающей безопасность движения, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области. - В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления фигурант не признал и выдвинул свою версию произошедшего. Его доводы в ходе следствия тщательно проверены и опровергнуты собранными доказательствами, в основе которых протоколы осмотров места происшествия и транспортных средств, результаты следственных действий и выводы судебных экспертиз.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
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#СК #ДТП

Комментарии (1)

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житель

9 минут назад
Ну если сотрудник,значит условно.
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