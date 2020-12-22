Общество

сегодня, 11:33

Группа НЛМК улучшила свою позицию в рейтинге экологической открытости WWF

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#экология
Группа НЛМК улучшила свою позицию в рейтинге экологической открытости WWF
Группа НЛМК улучшила свою позицию в Рейтинге открытости горнодобывающих и металлургических компаний в сфере экологической ответственности – проекте Всемирного фонда дикой природы(WWF) России и Национального рейтингового агентства. Компания заняла шестое место, улучшив свой результат на три позиции по сравнению с 2019 годом.  

В этом году в проекте приняли участие 40 крупнейших горно-металлургических предприятий России. Результаты рейтинга основаны на оценке экологического менеджмента компаний, воздействия на окружающую среду и полноты раскрываемой информации.  

Забота об окружающей среде – ключевой принцип политики в области устойчивого развития Группы НЛМК. С 2000 года компания инвестировала свыше 1,3 млрд долларов в природоохранные мероприятия. За последние пять лет на фоне роста производства компания сократила уровень эмиссии СО2 на тонну стали на 3% – с 2,04 тонн в 2015 г. до  
1,98 в 2019 г. – и ставит цель дальнейшего сокращения до 1,91 тонны (еще на 3,5%) к 2023 г. 

Непрерывные улучшения в области охраны окружающей среды и климата способствуют укреплению позиции компании в международных рейтингах устойчивого развития. В 2020 году международное агентство Sustainalytics улучшило рейтинг компании по сравнению с предыдущим годом.  

«Ответственное отношение к окружающей среде – основа деятельности НЛМК. Мы также привержены максимальной прозрачности, поэтому раскрываем экологически значимую информацию о нашей деятельности для широкого числа заинтересованных лиц – этим обусловлены наши стабильно высокие позиции в рейтинге Всемирного фонда дикой природы», - прокомментировал директор по экологии Группы НЛМК Никита Воробьев.   
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#экология

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