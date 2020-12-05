Погода в Липецке

вчера, 17:19

Антициклон снова оставит Липецкую область без снега

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Антициклон снова оставит Липецкую область без снега

В ближайшие трое суток на территории Липецкой области будет усиливаться влияние антициклона с востока – погода ожидается преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 9-11 градусов мороза, что на 4-6 градусов ниже нормы.   

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 декабря в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от 10 до 15 градусов мороза, днем будет от 4 до 9 градусов мороза. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от 12 до 14 градусов мороза, днем ожидается от 5 до 7 градусов мороза. 

День 5 декабря стал самым теплым в Липецке в 1986 году, тогда в городе было +7 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году – 29 градусов мороза.  
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Комментарии (6)

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Мышь

вчера, 23:04
Котэ, попробуй, съешь меня толстопуз, если догонишь!
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Котэ

вчера, 22:56
ну и отлично, Снег это вода, а вода это жизнь.
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ну и отлично

вчера, 22:13
Снег НЕ НУЖЕН !
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Котэ

вчера, 18:57
Кушать всё равно нечего...
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Фёкла

вчера, 18:38
Ща как метлой помету ,Вася в сторону .
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Вася

вчера, 17:40
Хоть бы снег выпал метра на полтора!
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