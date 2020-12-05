Антициклон снова оставит Липецкую область без снега

В ближайшие трое суток на территории Липецкой области будет усиливаться влияние антициклона с востока – погода ожидается преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 9-11 градусов мороза, что на 4-6 градусов ниже нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 декабря в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от 10 до 15 градусов мороза, днем будет от 4 до 9 градусов мороза.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от 12 до 14 градусов мороза, днем ожидается от 5 до 7 градусов мороза.



День 5 декабря стал самым теплым в Липецке в 1986 году, тогда в городе было +7 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году – 29 градусов мороза.

