сегодня, 16:56
Антициклон удерживает в Липецкой области «бабье лето»
В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием юго-западной периферии антициклона – погода сохранится сухой и теплой. Среднесуточные температуры воздуха составят 13-15 градусов тепла, что на 5-7 градусов выше нормы.
В Липецке небольшая облачность, без осадков. Температура ночью составит от 7 до 9 градусов тепла, днем ожидается от 20 до 22 градусов тепла.
День 3 октября стал самым теплым в Липецке в 1991 году, тогда в городе было +25 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году – 2 градуса мороза.
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