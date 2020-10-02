Антициклон удерживает в Липецкой области «бабье лето»

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием юго-западной периферии антициклона – погода сохранится сухой и теплой. Среднесуточные температуры воздуха составят 13-15 градусов тепла, что на 5-7 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 октября в Липецкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью составит от 6 до 11 градусов тепла, днем будет от 18 до 23 градусов.



В Липецке небольшая облачность, без осадков. Температура ночью составит от 7 до 9 градусов тепла, днем ожидается от 20 до 22 градусов тепла.



День 3 октября стал самым теплым в Липецке в 1991 году, тогда в городе было +25 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году – 2 градуса мороза.

