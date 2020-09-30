Происшествия
сегодня, 14:21
В сквере Пограничников асфальтируют тротуары
14 1017
Основание для тротуаров уже готово и засыпано щебнем на 95%. 29 сентября рабочие приступили к работам с мелкозернистым асфальтом. В сквере уложат около 1450 квадратных метров асфальта – его толщина составит пять сантиметров.
- В сквере уже завершен монтаж 388 погонных метров бордюрного и тротуарного камня. Также засыпан чернозем для посева газона, - рассказали в мэрии.
Обустройство дорожек началось в конце августа и должно было завершиться в сентябре. Однако у городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства возникли замечания к установке бордюрного камня – его демонтировали и уложили повторно. Также подрядчика ждут штрафные санкции.
- За срыв сроков организации придётся заплатить неустойку, её размер будет зависеть от количества дней просрочки, - отметили в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства.
- В сквере уже завершен монтаж 388 погонных метров бордюрного и тротуарного камня. Также засыпан чернозем для посева газона, - рассказали в мэрии.
Обустройство дорожек началось в конце августа и должно было завершиться в сентябре. Однако у городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства возникли замечания к установке бордюрного камня – его демонтировали и уложили повторно. Также подрядчика ждут штрафные санкции.
- За срыв сроков организации придётся заплатить неустойку, её размер будет зависеть от количества дней просрочки, - отметили в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства.
14 1017
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