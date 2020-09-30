Происшествия

сегодня, 14:21

В сквере Пограничников асфальтируют тротуары

14 1017
#благоустройство
1
В сквере Пограничников асфальтируют тротуары
Основание для тротуаров уже готово и засыпано щебнем на 95%. 29 сентября рабочие приступили к работам с мелкозернистым асфальтом. В сквере уложат около 1450 квадратных метров асфальта – его толщина составит пять сантиметров.

- В сквере уже завершен монтаж 388 погонных метров бордюрного и тротуарного камня. Также засыпан чернозем для посева газона, - рассказали в мэрии.

Обустройство дорожек началось в конце августа и должно было завершиться в сентябре. Однако у городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства возникли замечания к установке бордюрного камня – его демонтировали и уложили повторно. Также подрядчика ждут штрафные санкции.

- За срыв сроков организации придётся заплатить неустойку, её размер будет зависеть от количества дней просрочки, - отметили в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства.

14 1017
#благоустройство
1

Комментарии (14)

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Хочу

5 минут назад
В палермо
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Панамера голодная

17 минут назад
Скучаю
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Оса

20 минут назад
Устала . Ятл
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Бамбу

21 минуту назад
На хате калории пью
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123

58 минут назад
еще три раза надо поменять асфавальт))) на проспекте победы, а потом открыть его. месяца через три. когда бордюры переделают заново
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123

сегодня, 16:24
завтра октябрь пр. победы открыть обещали))))))))))))))в тестовом режиме
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123

сегодня, 16:21
светлана судя по фотке это где обл. суд. там яма еще была где остановка целы год не могли засыпать. липецк рулит
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123

сегодня, 16:16
* в нагоном какробахе всеобщая демобилизация.А они плитку в липецке второй раз перекладывают
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Светлана

сегодня, 16:04
А где этот сквер?
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Надоел

сегодня, 15:58
Вечный ремонт
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