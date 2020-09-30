В сквере Пограничников асфальтируют тротуары

Основание для тротуаров уже готово и засыпано щебнем на 95%. 29 сентября рабочие приступили к работам с мелкозернистым асфальтом. В сквере уложат около 1450 квадратных метров асфальта – его толщина составит пять сантиметров.



- В сквере уже завершен монтаж 388 погонных метров бордюрного и тротуарного камня. Также засыпан чернозем для посева газона, - рассказали в мэрии.



Обустройство дорожек началось в конце августа и должно было завершиться в сентябре. Однако у городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства возникли замечания к установке бордюрного камня – его демонтировали и уложили повторно. Также подрядчика ждут штрафные санкции.



- За срыв сроков организации придётся заплатить неустойку, её размер будет зависеть от количества дней просрочки, - отметили в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства.



