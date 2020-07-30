58 минут назад
В Липецкой области значительно повысили прожиточный минимум
Среднедушевая величина «скакнула» сразу почти на 600 рублей. Раньше прожиточный минимум редко вырастал хотя бы на 300 рублей.
Среднедушевой прожиточный минимум на II квартал 2020 года в Липецкой области составил 9 945 рублей. Для сравнения: в I квартале 2020 года эта величина составляла 9 345 рублей. Прожиточный минимум для трудоспособного населения составил 10 742 рубля (в I квартале - 10 095 рублей), для детей – 10 215 (в I квартале - 9 553 рубля), для пенсионеров – 8 312 (в I квартале - 7 835 рублей).
Федеральным законом прожиточный минимум определен как стоимостная оценка потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы. Величина прожиточного минимума устанавливается ежеквартально. Стоимость продуктов питания в потребительской корзине рассчитывается на основе утвержденного минимального набора продуктов питания для основных социально-демографических групп населения и данных об уровне потребительских цен на продукты питания, представляемых органом статистики. В состав продуктовой корзины включены 10 основных позиций: хлебные продукты, картофель, овощи, фрукты, сахар и кондитерские изделия, мясные и рыбные продукты, молоко и молочные продукты, яйца, масло растительное, маргарин и другие жиры в объемах, установленных для каждой категории граждан: трудоспособного населения, пенсионеров и детей. Ежеквартальная динамика величины прожиточного минимума является следствием изменения стоимости продуктов питания, входящих в установленный минимальный набор для расчета потребительской корзины.
Влияние прожиточного минимума распространяется на многие сферы:
1. Оценивается уровень жизни населения, на основании этой оценки реализуется социальная политика и социальные программы.
2. Рассчитывается минимальный размер оплаты труда в целом по Российской Федерации.
3. Определяются размеры различных мер социальной поддержки: пособий, стипендий, пенсий и социальных выплат малоимущим гражданам и семьям со стороны государства.
Арканзас
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