Общество

58 минут назад

В Липецкой области значительно повысили прожиточный минимум

15 1350
#прожиточный минимум
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В Липецкой области значительно повысили прожиточный минимум

Среднедушевая величина «скакнула» сразу почти на 600 рублей. Раньше прожиточный минимум редко вырастал хотя бы на 300 рублей.

Глава администрации Липецкой области своим постановлением утвердил величину прожиточного минимума в регионе на II квартал 2020 года. Основанием для постановления стали расчеты областного управления труда и занятости.

Среднедушевой прожиточный минимум на II квартал 2020 года в Липецкой области составил 9 945 рублей. Для сравнения: в I квартале 2020 года эта величина составляла 9 345 рублей. Прожиточный минимум для трудоспособного населения составил 10 742 рубля (в I квартале - 10 095 рублей), для детей – 10 215 (в I квартале - 9 553 рубля), для пенсионеров – 8 312 (в I квартале - 7 835 рублей).

Федеральным законом прожиточный минимум определен как стоимостная оценка потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы. Величина прожиточного минимума устанавливается ежеквартально. Стоимость продуктов питания в потребительской корзине рассчитывается на основе утвержденного минимального набора продуктов питания для основных социально-демографических групп населения и данных об уровне потребительских цен на продукты питания, представляемых органом статистики. В состав продуктовой корзины включены 10 основных позиций: хлебные продукты, картофель, овощи, фрукты, сахар и кондитерские изделия, мясные и рыбные продукты, молоко и молочные продукты, яйца, масло растительное, маргарин и другие жиры в объемах, установленных для каждой категории граждан: трудоспособного населения, пенсионеров и детей. Ежеквартальная динамика величины прожиточного минимума является следствием изменения стоимости продуктов питания, входящих в установленный минимальный набор для расчета потребительской корзины.

Влияние прожиточного минимума распространяется на многие сферы:

1. Оценивается уровень жизни населения, на основании этой оценки реализуется социальная политика и социальные программы.

2. Рассчитывается минимальный размер оплаты труда в целом по Российской Федерации.

3. Определяются размеры различных мер социальной поддержки: пособий, стипендий, пенсий и социальных выплат малоимущим гражданам и семьям со стороны государства.
15 1350
#прожиточный минимум
2

Комментарии (15)

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Арканзас

3 минуты назад
Алилуйя Великому саксофонисту! Такая забота, аж прослезился.
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нищебродка

3 минуты назад
У госпожи Уваркиной сумочка в 10 раз дороже стоит.
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Ключевое слово "значительно"

7 минут назад
Такую сумму осознать могут, видимо, только губернатор, депутаты, мер. Простым людям сложно понять, насколько она "значительная"
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Светлана

7 минут назад
Скаканула аж на 600 рублей!Деньжищи то какие!Куда девать будем,липчане!Пенсионеры понятное дело скаканут на юг,а может и по миру путешествовать( если границы откроют)!Вот теперь у всех головная боль !
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Конституция

8 минут назад
Все для вас, чтоб ва загнулись.
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ОПЯТЬ

8 минут назад
Или снова едресня раскошелилася.
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Меня коробит ,

11 минут назад
когда пишут про бедных пенсионеров ,очень часто вижу как пенсионеры расплачиваются карточкой ,это говорит о том ,что этим пенсионерам нет необходимости снимать всю пенсию ,у них достаточно денег в банке .
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123

19 минут назад
зайдите в пятерочку посмотрите какие там цены на эти 10 000 тыс прожить подвиг
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Светлана

21 минуту назад
Какая новость!Все её ждали с нетерпением!Теперь будем думать куда потратить такие деньжищи!Пенсионеры точно в Сочи рванут отдыхать, а может даже по миру путешествовать( если границы откроют)
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НЕ ПАТРИОТ

25 минут назад
Кто принимал этот "минимум" сам-то на него прожить пробовал???
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