В России

39 минут назад

Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми

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Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми

Постановление предоставляет женщинам с детьми младше 3 лет и пожилым людям дополнительные возможности для трудоустройства

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства об облегчении трудоустройства для женщин с детьми до трех лет и пожилых людей. Об этом он сообщил 27 июля на совещании с вице-премьерами, передает Известия.

«Речь идет о женщинах с детьми до трех лет и о пожилых людях, которым после выхода на пенсию или из отпуска по уходу за ребенком нужно пройти переобучение или повысить квалификацию», — сказал он. Такие программы реализуют государственные службы занятости в регионах.

По словам Мишустина, деньги распределяли из бюджетов этих регионов, что "затягивало и усложняло" процесс. "Мы устраняем этот правовой пробел, теперь службы занятости в регионах смогут напрямую заключать соглашения о выделении субсидий организациям или индивидуальным предпринимателям, которые ведут программы обучения и переквалификации в рамках национального проекта "Демография", — отметил он.
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