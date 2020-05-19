Общество

сегодня, 13:56

Жителей города зовут к участию в разработке концепции праздника «Последний звонок»

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#последний звонок #учебный год
Жителей города зовут к участию в разработке концепции праздника «Последний звонок»

Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в Липецке изменят формат праздника «Последний звонок». Традиционные линейки планируют провести по-новому. Департамент образования собирает идеи праздника.

В городском департаменте образования решили изучить пожелания липчан, как организовать яркий и запоминающийся праздник для учащихся девятых и одиннадцатых классов в условиях запрета на проведение массовых мероприятий.

- Предложить свой вариант могут все желающие. Свои идеи они могут направить на адрес электронной почты otdel-dop@mail.ru, - сообщили в пресс-службе администрации Липецка.
 
Учащихся и их родителей просят с пониманием отнестись к решению об изменении формата «Последнего звонка» и выпускных вечеров. Как сообщают в профильном департаменте, решение об окончании действия введенных в школах ограничений будет приниматься после нормализации эпидемиологической ситуации. 

- На данный момент главное – забота о здоровье детей, - добавили в департаменте.
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#последний звонок #учебный год

Комментарии (2)

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Алёна, мама Выпускника

13 минут назад
Не сыпьте соль на рану...
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родитель

сегодня, 14:11
уже яркого и запоминающего не будет.Последний звонок так волнительно и трогательно,но не сидя перед компьютером.спасибо.
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