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Жителей города зовут к участию в разработке концепции праздника «Последний звонок»
Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в Липецке изменят формат праздника «Последний звонок». Традиционные линейки планируют провести по-новому. Департамент образования собирает идеи праздника.
- Предложить свой вариант могут все желающие. Свои идеи они могут направить на адрес электронной почты otdel-dop@mail.ru, - сообщили в пресс-службе администрации Липецка.
Учащихся и их родителей просят с пониманием отнестись к решению об изменении формата «Последнего звонка» и выпускных вечеров. Как сообщают в профильном департаменте, решение об окончании действия введенных в школах ограничений будет приниматься после нормализации эпидемиологической ситуации.
- На данный момент главное – забота о здоровье детей, - добавили в департаменте.
Алёна, мама Выпускника
родитель