Погода в Липецке

сегодня, 17:09

В Липецкую область вновь вернутся дожди

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#дожди
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В Липецкую область вновь вернутся дожди

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием циклонов с Атлантики – при порывистом ветре погода будет неустойчивой, с дождями разной интенсивности. Среднесуточные температуры воздуха составят 8-10 градусов тепла, что на 4-6 градусов ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью временами дожди, местами с грозами, днем местами небольшие дожди. Ветер северо-западный, 9-14 м/сек, местами порывы до 18 м/сек. Температура ночью составит от 3 до 8 градусов тепла, днем будет от 11 до 16 градусов тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью и утром дождь, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит от 4 до 6 градусов тепла, днем ожидается от 12 до 14 градусов тепла.  

День 13 мая стал самым теплым в Липецке в 1957 году, тогда в городе было +37 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2017 году – 3 градуса мороза. 
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#дожди
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