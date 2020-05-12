В Липецкую область вновь вернутся дожди

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием циклонов с Атлантики – при порывистом ветре погода будет неустойчивой, с дождями разной интенсивности. Среднесуточные температуры воздуха составят 8-10 градусов тепла, что на 4-6 градусов ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью временами дожди, местами с грозами, днем местами небольшие дожди. Ветер северо-западный, 9-14 м/сек, местами порывы до 18 м/сек. Температура ночью составит от 3 до 8 градусов тепла, днем будет от 11 до 16 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью и утром дождь, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит от 4 до 6 градусов тепла, днем ожидается от 12 до 14 градусов тепла.



День 13 мая стал самым теплым в Липецке в 1957 году, тогда в городе было +37 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2017 году – 3 градуса мороза.

