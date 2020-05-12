сегодня, 17:09
В Липецкую область вновь вернутся дожди
В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием циклонов с Атлантики – при порывистом ветре погода будет неустойчивой, с дождями разной интенсивности. Среднесуточные температуры воздуха составят 8-10 градусов тепла, что на 4-6 градусов ниже нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью и утром дождь, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит от 4 до 6 градусов тепла, днем ожидается от 12 до 14 градусов тепла.
День 13 мая стал самым теплым в Липецке в 1957 году, тогда в городе было +37 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2017 году – 3 градуса мороза.