На улице Нестерова из-за ремонтных работ ограничат движение транспорта

Как сообщают в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, с 16:00 5 мая до 12:00 6 мая из-за ремонта инженерных коммуникаций будет ограничено движение транспорта в районе дома №8 по улице Нестерова.Водителей призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам и быть внимательнее при проезде данного участка.