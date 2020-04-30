Общество

сегодня, 15:07

На улице Нестерова из-за ремонтных работ ограничат движение транспорта

583
#дорожные работа
На улице Нестерова из-за ремонтных работ ограничат движение транспорта
Как сообщают в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, с 16:00 5 мая до 12:00 6 мая из-за ремонта инженерных коммуникаций будет ограничено движение транспорта в районе дома №8 по улице Нестерова. 


Водителей призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам и быть внимательнее при проезде данного участка.
583
#дорожные работа

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