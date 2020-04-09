Общество

сегодня, 10:03

ФАС опровергает информацию о согласовании повышения цен на ряд товаров

14 610
#цены #антимонопольная служба
1
ФАС опровергает информацию о согласовании повышения цен на ряд товаров

Исполнительному директору Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» выдано предостережение.

7 апреля в федеральных изданиях была опубликована информация о возможном повышении закупочных цен на некоторые товары. В результате такого повышения прогнозировался рост цен от 5 до 20% на кофе, чай, специи, консервы, макароны, а также хлебобулочные изделия и рыбы.  

«По словам исполнительного директора «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова, производители предложили ритейлерам увеличивать цены не резко, а постепенно, в два этапа. Предложения поставщиков уже прошли проверку Федеральной антимонопольной службы (ФАС), а значит, не могут быть оценены как спекулятивные», - сообщалось в публикациях. 

Сегодня Федеральная антимонопольная служба выступила с опровержением этой информации:

«В связи с распространением в средствах массовой информации сообщений о том, что поставщики продовольственных товаров планируют повышение отпускных цен на 5-20% для торговых сетей на такие категории товаров как кофе, чай, специи, консервы, макароны, хлебобулочные изделия и рыба, и что такое повышение «прошло проверку» ФАС России, сообщаем: 

ФАС России не давала оценку и не согласовывала повышение цен поставщиками для торговых сетей. 

ФАС будет внимательно следить за изменением цен на те товары, что указаны в публичном заявлении «Руспродсоюза» и других бизнес-ассоциаций. Повышение цен после публичного объявления об этом будет расценено как согласованные действия, нарушающие антимонопольное законодательство, с дальнейшим применением санкций в виде «оборотных» штрафов».   

Вместе с тем напоминаем, что в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 ведомство усилило работу по мониторингу цен на социально значимые продукты, к числу которых относится большинство обозначенных категорий товаров. 

ФАС России проверит производителей и поставщиков, заявивших о согласованном повышении цен, на предмет нарушения антимонопольного законодательства. 

Ведомство получает жалобы на изменение цен на гречку, сахар и отдельные виды овощей и фруктов. Одновременно ФАС России ведет ежедневный мониторинг цен на социально значимые группы товаров и оперативно принимает меры антимонопольного реагирования на выявляемые нарушения. 

Все из перечисленных выше продовольственных товаров обращаются на рынках с развитой конкуренцией, и формирование цен на указанные товары, как правило, осуществляется под влиянием объективных экономических причин, в том числе под воздействием спроса и предложения.  

Рынки сахара, гречихи и крупы гречневой профицитны, а имеющиеся товарные запасы позволяют покрыть спрос потребителей. Объективных предпосылок для роста цен в настоящее время нет. 

Что касается роста цен на овощную продукцию и фрукты, то он объясняется сезонным их повышением в связи с сокращением запасов урожая прошлого года, ростом цен на импортную продукцию и иными факторами. 

Добавим, что ряд торговых сетей (Магнит, Metro, Х5 Retail Group) уже заявили о своем намерении «сдерживать цены» на некоторые социально значимые продукты, продавая их с нулевой наценкой».

Кроме того ФАС России сообщил о выдаче предостережения исполнительному директору Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз»:  

«Пользуясь экономической ситуацией, некоторые представители бизнеса делают безответственные заявления о предстоящем росте цен на продукты питания и распространяют заведомо ложные сообщения о согласовании этого роста с ФАС России. Такие заявления могут провоцировать создание ажиотажного спроса и экономически необоснованный рост цен на продукты питания. Так, 7 апреля 2020 года в связи с подобными заявлениями исполнительному директору Ассоциации «Руспродсоюз» было выдано предостережение о недопустимости подобных публичных высказываний, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства», - говорится в заявлении ФАС.
14 610
#цены #антимонопольная служба
1

Комментарии (14)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

логика

4 минуты назад
Т.Е. повышение они не опровергают,просто совпало везде????????????
ответить

Житель

6 минут назад
Каждый год в апреле и в сентябре всё дорожает. В крупном магазине идёт пореоценка товара, естественно в большую сторону. О чем уведомляют листочки рядом с ценником «цену уточняйте на кассе т.к. идёт переоценка товара»
ответить

Кристина

9 минут назад
Я всегда покупала имбирь маринованный. Очень вкусно.
ответить

Перри Мейсон

13 минут назад
COVID-19, Какой кошмар!!! Как жить теперь с такой ценой на имбирь???
ответить

Миротворец

20 минут назад
Так цены уже полетели ..... на лимоны гляньте ....
ответить

Мэр Иванов

22 минуты назад
COVID-19, да что за помешательство: макароны, гречка, туалетная бумага, теперь и имбирь какой то с лимоном. На х... он нужен? Спроси по реалу -99%его в обычное время не то что не ели, но и не вспоминали про него годами... А здесь трагедия-имбирь подорожал... Не покупайте его сами и все вернется через неделю обратно
ответить

COVID-19

26 минут назад
Имбирь, лимоны продаются с нулевой наценкой себе в убыток.
ответить

да уж

26 минут назад
ну так и вся возня организована для этого. Последнюю наличку вытянуть ,а потом-жесткий контроль по картам.
ответить

Жесть!

27 минут назад
НИКОГДА лимоны не стоили 500 рублей!!! Как же наши отцы и матери могут поддержать свой иммунитет в такой непростой ситуации, если цены так взлетели? Своих отцов и матерей не жалко??
ответить

Липчанин

27 минут назад
А цены на полках в магазинах опровергают опровержения ФАС
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Коронавирус сместил «Липецкие зори» на конец июня
#ЕГЭ #"Липецкие зори" #коронавирус
1
Коронавирус сместил «Липецкие зори» на конец июня

11 минут назад

Общество
#санитарная обработка
1
Санитарной обработкой домов без управляющих компаний займутся специализированные организации

29 минут назад

Общество
В Липецке штрафуют предпринимателей, нарушающих правила работы в осложнившейся эпидситуации
#самоизоляция
45
В Липецке штрафуют предпринимателей, нарушающих правила работы в осложнившейся эпидситуации

сегодня, 09:31

Общество
В больницах области возобновляются плановые госпитализации
#коронавирус #самоизоляция
13
В больницах области возобновляются плановые госпитализации

сегодня, 08:47

Общество
На улице Буденного на время ликвидации протечки отключат воду
#отключения
1
На улице Буденного на время ликвидации протечки отключат воду

сегодня, 07:51

Общество
В Липецкой области введут обязательную самоизоляцию для приезжих из регионов с высокой заболеваемост...
#коронавирус
259
В Липецкой области введут обязательную самоизоляцию для приезжих из регионов с высокой заболеваемост...

вчера, 20:02

Общество