сегодня, 10:03
ФАС опровергает информацию о согласовании повышения цен на ряд товаров
Исполнительному директору Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» выдано предостережение.
«По словам исполнительного директора «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова, производители предложили ритейлерам увеличивать цены не резко, а постепенно, в два этапа. Предложения поставщиков уже прошли проверку Федеральной антимонопольной службы (ФАС), а значит, не могут быть оценены как спекулятивные», - сообщалось в публикациях.
Сегодня Федеральная антимонопольная служба выступила с опровержением этой информации:
«В связи с распространением в средствах массовой информации сообщений о том, что поставщики продовольственных товаров планируют повышение отпускных цен на 5-20% для торговых сетей на такие категории товаров как кофе, чай, специи, консервы, макароны, хлебобулочные изделия и рыба, и что такое повышение «прошло проверку» ФАС России, сообщаем:
ФАС России не давала оценку и не согласовывала повышение цен поставщиками для торговых сетей.
ФАС будет внимательно следить за изменением цен на те товары, что указаны в публичном заявлении «Руспродсоюза» и других бизнес-ассоциаций. Повышение цен после публичного объявления об этом будет расценено как согласованные действия, нарушающие антимонопольное законодательство, с дальнейшим применением санкций в виде «оборотных» штрафов».
Вместе с тем напоминаем, что в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 ведомство усилило работу по мониторингу цен на социально значимые продукты, к числу которых относится большинство обозначенных категорий товаров.
ФАС России проверит производителей и поставщиков, заявивших о согласованном повышении цен, на предмет нарушения антимонопольного законодательства.
Ведомство получает жалобы на изменение цен на гречку, сахар и отдельные виды овощей и фруктов. Одновременно ФАС России ведет ежедневный мониторинг цен на социально значимые группы товаров и оперативно принимает меры антимонопольного реагирования на выявляемые нарушения.
Все из перечисленных выше продовольственных товаров обращаются на рынках с развитой конкуренцией, и формирование цен на указанные товары, как правило, осуществляется под влиянием объективных экономических причин, в том числе под воздействием спроса и предложения.
Рынки сахара, гречихи и крупы гречневой профицитны, а имеющиеся товарные запасы позволяют покрыть спрос потребителей. Объективных предпосылок для роста цен в настоящее время нет.
Что касается роста цен на овощную продукцию и фрукты, то он объясняется сезонным их повышением в связи с сокращением запасов урожая прошлого года, ростом цен на импортную продукцию и иными факторами.
Добавим, что ряд торговых сетей (Магнит, Metro, Х5 Retail Group) уже заявили о своем намерении «сдерживать цены» на некоторые социально значимые продукты, продавая их с нулевой наценкой».
Кроме того ФАС России сообщил о выдаче предостережения исполнительному директору Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз»:
«Пользуясь экономической ситуацией, некоторые представители бизнеса делают безответственные заявления о предстоящем росте цен на продукты питания и распространяют заведомо ложные сообщения о согласовании этого роста с ФАС России. Такие заявления могут провоцировать создание ажиотажного спроса и экономически необоснованный рост цен на продукты питания. Так, 7 апреля 2020 года в связи с подобными заявлениями исполнительному директору Ассоциации «Руспродсоюз» было выдано предостережение о недопустимости подобных публичных высказываний, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства», - говорится в заявлении ФАС.
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