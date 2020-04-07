Общество

сегодня, 11:47

Липецкий транспорт украшают к 9 Мая

17 735
#транспорт #9 мая #День Победы
3
Липецкий транспорт украшают к 9 Мая

Перевозчики разместят на бортах и стеклах наклейки, посвященные Дню Победы.

Муниципальный и частный общественный транспорт Липецка начали украшать в честь приближающегося празднования 75-летия Победы. Как сообщил GOROD48 председатель департамента транспорта администрации Липецка Евгений Чекрыжов, участие в акции ко Дню Победы добровольное: муниципальный транспорт планируют украсить практически полностью, а частные перевозчики сделают это на свое усмотрение.

- На городских улицах уже можно увидеть 22 автобуса с наклейками на бортах, 180 - на боковых стёклах, 10 - на задних, а также наклейки есть на бортах пяти трамваев, - уточнил Евгений Чекрыжов.

8a1f9ddc-8ee9-4355-afae-146306fb7e6f.jpg

666bc066-2adb-4f13-af1c-cb7668cfdfd2.jpg

ff1a6e14-7f39-4258-94e6-5cdd8a4ed77d.jpg

58533805-955e-4596-b8df-eb6d9603df6c.jpg

8897fc9d-843e-4936-984a-49fd72d5bd11.jpg

Дополнительных средств на праздничное украшение транспорта бюджет Липецка не выделял: перевозчики делают все за свой счет.
17 735
#транспорт #9 мая #День Победы
3

Комментарии (17)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Омык

7 минут назад
Лида, чем гордиться то всегда в жопе и одни понты
ответить

1

9 минут назад
111, по 352 тоже хлам ходит.
ответить

Липчанин

35 минут назад
Наклейки социальнозначимы типо, эти люди могут работать. Маразм крепчает
ответить

Опупеть

50 минут назад
В разгар вируса еще и парад будет, чтоб больше сдохло
ответить

Лида

56 минут назад
Жители, должны же россияне чем то гордиться хоть это и было 80 лет назад,а то все в гамне и гамне
ответить

Жители

58 минут назад
К чему вся эта показуха и понты?
ответить

Липчанка

сегодня, 12:22
однако, совсем неважно ссср или уже эта страна,есть еще люди,которые хорошо помнят эту войну,а для них это не пиар. Вы когда пишите,думаете о чем????
ответить

111

сегодня, 12:21
Что все обновление подвижного состава завершилось? и почему автоколонна 1414 не закупила не одного нового автобуса при этом обслуживает хорошие маршруты в частности №346
ответить

Карантин

сегодня, 12:20
самоизолирующий, ничтожная шутка,ты дурак или дура?!
ответить

однако

сегодня, 12:18
Победу в этой войне одержала другая страна- СССР , к чему в ЭТОЙ стране этот пустой пиар?
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Липецкие школьники смогут пройти пробные ЕГЭ и ОГЭ в онлайн-формате
#ЕГЭ
Липецкие школьники смогут пройти пробные ЕГЭ и ОГЭ в онлайн-формате

24 минуты назад

Общество
Жители многоквартирного дома пожаловались на отсутствие ежедневной антисептической обработки подъезд...
#ЖКХ #коронавирус
16
Жители многоквартирного дома пожаловались на отсутствие ежедневной антисептической обработки подъезд...

53 минуты назад

Общество
Разрешение на работу получили 140 предприятий в Липецкой области
20
Разрешение на работу получили 140 предприятий в Липецкой области

сегодня, 12:01

Общество
Постояльцы липецкой ночлежки переносят самоизоляцию терпеливо
#бездомные #самоизоляция #сидимдома
10
Постояльцы липецкой ночлежки переносят самоизоляцию терпеливо

сегодня, 11:35

Общество
Новый спикер горсовета передал свой бизнес Совету директоров АО «Липецкий хладокомбинат»
#Липецкий горсовет #коронавирус
65
Новый спикер горсовета передал свой бизнес Совету директоров АО «Липецкий хладокомбинат»

сегодня, 10:39

Общество
Вячеслав Воротников: «Заблокируем быстрое распространение вируса — выйдем на нормальную жизнь»
#НЛМК #коронавирус
Вячеслав Воротников: «Заблокируем быстрое распространение вируса — выйдем на нормальную жизнь»

сегодня, 10:25

Общество