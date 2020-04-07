Общество
сегодня, 11:47
Липецкий транспорт украшают к 9 Мая
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Перевозчики разместят на бортах и стеклах наклейки, посвященные Дню Победы.
Муниципальный и частный общественный транспорт Липецка начали украшать в честь приближающегося празднования 75-летия Победы. Как сообщил GOROD48 председатель департамента транспорта администрации Липецка Евгений Чекрыжов, участие в акции ко Дню Победы добровольное: муниципальный транспорт планируют украсить практически полностью, а частные перевозчики сделают это на свое усмотрение.
- На городских улицах уже можно увидеть 22 автобуса с наклейками на бортах, 180 - на боковых стёклах, 10 - на задних, а также наклейки есть на бортах пяти трамваев, - уточнил Евгений Чекрыжов.
Дополнительных средств на праздничное украшение транспорта бюджет Липецка не выделял: перевозчики делают все за свой счет.
- На городских улицах уже можно увидеть 22 автобуса с наклейками на бортах, 180 - на боковых стёклах, 10 - на задних, а также наклейки есть на бортах пяти трамваев, - уточнил Евгений Чекрыжов.
Дополнительных средств на праздничное украшение транспорта бюджет Липецка не выделял: перевозчики делают все за свой счет.
17 735
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