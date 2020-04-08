14 минут назад
«Лебедяньмолоко»: нельзя оставаться в стороне
Компания «Лебедяньмолоко» — одно из крупнейших предприятий молочной отрасли России и, несмотря на стремительную динамику развития, растущие объемы переработки, жизнь предприятия не ограничивается исключительно производственными вопросами.
Для «Лебедяньмолоко» давно стало традицией поддерживать своих сотрудников, талантливых детей, многодетные семьи и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Компания является спонсором и партнером многих мероприятий и фестивалей. Только за последние полтора года на благотворительность было потрачено более 40 миллионов рублей.
«Для нашей компании слово «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» всегда было на первом плане. На протяжении всего существования предприятия, мы реализуем политику сознательного социально ориентированного бизнеса. И сейчас наступило не только время ответственности, но и время объединения. Объединения добрых усилий. Как никогда сейчас нужна помощь людям, оказавшимся в непростой ситуации.» - подчеркнул заместитель генерального директора Кремнёв Игорь Александрович.