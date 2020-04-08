«Лебедяньмолоко»: нельзя оставаться в стороне

Компания «Лебедяньмолоко» — одно из крупнейших предприятий молочной отрасли России и, несмотря на стремительную динамику развития, растущие объемы переработки, жизнь предприятия не ограничивается исключительно производственными вопросами.

Для «Лебедяньмолоко» давно стало традицией поддерживать своих сотрудников, талантливых детей, многодетные семьи и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Компания является спонсором и партнером многих мероприятий и фестивалей. Только за последние полтора года на благотворительность было потрачено более 40 миллионов рублей.

«Для нашей компании слово «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» всегда было на первом плане. На протяжении всего существования предприятия, мы реализуем политику сознательного социально ориентированного бизнеса. И сейчас наступило не только время ответственности, но и время объединения. Объединения добрых усилий. Как никогда сейчас нужна помощь людям, оказавшимся в непростой ситуации.» - подчеркнул заместитель генерального директора Кремнёв Игорь Александрович.

Компания ООО «Лебедяньмолоко» на постоянной основе оказывает помощь Лебедянской районной больнице. Лечебное учреждение полностью оснащено средствами защиты врачей. Но, учитывая текущую ситуацию, было принято решение создать дополнительный запас специальных медицинских костюмов. Такая же партия была закуплена и для Данковской районной больницы. Кроме того, предприятие участвует в формировании продуктовых наборов для многодетных и малоимущих семей. Сейчас рассматриваются различные варианты помощи ветеранам и труженикам тыла. И это только начало, впереди еще много добрых дел.



