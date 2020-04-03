Происшествия

01.04.2020 12:06

Полицейские задержали подозреваемых в уличном грабеже

16 3355
#грабеж
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Полицейские задержали подозреваемых в уличном грабеже
28 марта в Отдел полиции № 6 УМВД России по городу Липецку обратился 27-летнего липчанин. Он сообщил, что в районе улицы Краснознаменная города Липецка двое мужчин открыто похитили у него деньги в сумме 1800 рублей.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска были установлены предполагаемые участники грабежа – неработающие 41-летний и 36-летний жители города Липецка. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование, - сообщает пресс-служба областного УМВД.
16 3355
#грабеж
1

Комментарии (16)

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Обалдеть

вчера, 12:57
"Шёл 19-ый год правления Путина. Мы закупились гречкой и туалетной бумагой. На улицу выходили по разовым разрешениям, под контролем камер и полиции.Не далее 100 метров от дома. Поодиночке- в группы собираться было нельзя.Работы не было, предприятия стояли.Каждый десятый лежал и умирал на больничной койке, и этих коек на всех не хватало. Мы выживали, как могли..."
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Все идет поплану

вчера, 12:51
Теперь берите с собой отвёртку, шило, вилку, перцовый баллончик, кусок арматуры.Или учитесь быстро бегать, чтобы оторваться от преследователей. Ибо если этот чудесный карантин, объявленный нашим Солнцеликим продлят ещё на пару неделек- по улицам будут ходить гопнички, которым не на что побухать. И они с удовольствием реквизируют Ваш смартфончик (кстати: вместе с QR-кодом!) и кошелёк. Кстати маски на лицах- это им на руку, опознать уродов будет труднее.
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чООрный дельфин

вчера, 09:06
Сидел бы дома, хрен бы кто ограбил ))
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ч

вчера, 05:41
к стенке не поставят, скоро в порядке вещей, мразь всегда активировалась в такие времена, Росс гвардия и полисмены ,посмотрите кто они девочки и сопляки ,урки тоже не те быки что когда то но но но они не предупреждают
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Справедливый

вчера, 00:34
Тракторный давно пора разогнать и пересажать. Или этих уродов тупо отстреливать!!!!!!
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it_happens

01.04.2020 23:37
Началось...
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Ножичек

01.04.2020 22:49
Бедолажки, бухнуть не на что. Теперь на госсодержании чалиться..
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Биологическая война

01.04.2020 22:03
И это только начало
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Провидец

01.04.2020 20:59
это только начало...
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Гость

01.04.2020 18:44
Менты с оп 7 ?
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