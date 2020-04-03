Полицейские задержали подозреваемых в уличном грабеже

28 марта в Отдел полиции № 6 УМВД России по городу Липецку обратился 27-летнего липчанин. Он сообщил, что в районе улицы Краснознаменная города Липецка двое мужчин открыто похитили у него деньги в сумме 1800 рублей.



- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска были установлены предполагаемые участники грабежа – неработающие 41-летний и 36-летний жители города Липецка. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

