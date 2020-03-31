Сидим дома и … гуляем по Липецку

Учреждения культуры предлагают липчанам с пользой провести время всеобщей самоизоляции и подтянуть свои знания в краеведении. Для того, чтобы узнать тайны Липецка, не нужно выходить из дома.

Управление культуры и туризма Липецкой области подготовило карту интересных онлайн-проектов, которые будут доступны всем оставшимся дома на нерабочей неделе. Ведомство сформировало гид по интересный и бесплатным сервисам учреждений. Здесь и онлайн-концерты, и онлайн-спектакли и даже онлайн-прогулки по усадьбе.



Тем, кому интересны история и краеведение, будет полезно посмотреть онлайн-экскурсии музея-усадьбы П.П. Семенова-Тян-Шанского на YouTube-канале музея. Также липчане могут посмотреть онлайн-концерты «Унион» - Липецкая филармония открыла онлайн-сезон «Музыка лечит» на весь период каранина, в том числе, и в нерабочие дни с 28 марта по 5 апреля. Виртуальные аншлаги собирают и липецкие театры: афиша онлайн-спектаклей театра Толстого доступна в социальной сети ВКонтакте. Там же можно смотреть онлайн-спектакли Липецкого драматического театра. Маленьким зрителям доступны онлайн-трансляции Липецкого театра кукол, рассчитанные на разную возрастную аудиторию - от 0 до 12 и более лет.

Аналогичный гид создали в липецкой областной универсальной научной библиотеке. Липчана предлагают виртуально погулять по улицам Липецка, узнать его историю и тайны с помощью аудиогида.

- Во время всеобщего карантина можно только мечтать о прогулках по паркам, скверам, и улицам города. Но не отчаивайтесь! Вы можете совершать прогулки не выходя из дома, в этом вам помогут аудио-экскурсии, которые посвящены истории улиц, интересным событиям, жителям и знаменитым гостям Липецка. Аудио-экскурсии подготовлены на основе публикаций из книг и периодических изданий из фонда Липецкой областной универсальной научной библиотеки. Поверьте, мы не дадим вам скучать! Для начала можно заглянуть на Липецкий курорт и узнать как лечились и развлекались гости курорта, затем посетить Дом мастера, бывшую аптеку Вяжлинского, и услышать о судьбах жителей этого старинного дома. Не забудьте заглянуть в первые кинотеатры города, а также узнать где располагался один из красивейших храмов Тамбовской епархии — Троицкая церковь, - рекомендуют липчанам в библиотеке.